Разбойное нападение на АЗС в Новосибирске попало на видео

Двое неизвестных совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию в Новосибирске, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел 12 июня в 3:38 и попал на запись камер видеонаблюдения.

"Двое неизвестных ворвались в помещение на территории АЗС по адресу ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 56/1A и с применением предметов похожих на нож и пистолет открыто завладели денежными средствами, принадлежащими организации", — уточнили в ведомстве.

Денег в кассе оказалось немного – всего 2,7 тысячи рублей. А вот срок налетчикам светит большой. За вооруженный разбой им грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемых пока не поймали. Один из них плотного телосложения, в камуфляже и бандане, другой худой, в темной одежде. Их рост примерно одинаковый – 170-175 см.

Всех, кому что-либо известно о разбойниках, просят позвонить в полицию по телефонам 232-16-02, 232-15-68 либо 8-913-018-51-81.