Такой день. Массовая продажа батутов в Бийске и много вопросов Путину

Жители Барнаула рассказали о нескольких серьёзных ямах, которые представляют реальную опасность для автомобилистов. Некоторые водители уже пострадали от этих выбоин.

Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. В 2021 году на ремонт объектов коммунального хозяйства выделили 2,1 млрд рублей. Барнаульская теплосетевая компания в рамках подготовки к отопительному сезону выполнит ремонт 117 объектов на общую сумму 1,3 млрд рублей. Работы уже ведутся на 52 объектах.

Жители посёлка Северного в Первомайском районе рассказали о том, как пьяный водитель на "Ладе" чуть не сбил детей и скрылся с места происшествия. По словам местной жительницы, полиция его "не искала и искать не будет".

Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк лидируют по числу вопросов, которые жители отсылают на прямую линию с Владимиром Путиным. Больше всего россиян волнуют вопросы, связанные с пандемией, вакцинацией, ростом тарифов ЖКХ, а также индексацией пенсий и зарплат.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 155 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 715 человек. Скончались за прошедшие сутки девять пациентов. С начала пандемии в регионе умерло 3399 человек. Выздоровели всего 47 152 (+ 4) человека.

С 29 июня жители Алтайского края смогут одновременно ставить недвижимость на кадастровый учёт и регистрировать на неё права. Это стало возможным благодаря новому Федеральному закону 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Бийске заметили массовую продажу батутов. Все объявления выставляют разные продавцы. Небольшой батут обойдётся потенциальному покупателю примерно в 60 тысяч рублей, а аттракционы покрупнее будут стоить уже от 300 тысяч. Также в Бийске выставили на продажу целый батутный комплекс, который расположен в здании. Его продают со всем оборудованием за 1,7 млн рублей.