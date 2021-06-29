Водителей и кондукторов общественного транспорта вакцинируют в Барнауле

Вопрос вакцинации от коронавируса работников общественного транспорта в Барнауле обсудили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на внеплановом совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий.
"Руководителям предприятий поручили провести с водителями, кондукторами и другими сотрудниками разъяснительную работу, поскольку общественный транспорт является местом скопления людей, а вакцинирование обеспечит защиту от распространения коронавируса, — уточнили в пресс-службе мэрии. — В ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для сотрудников".
Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. В Алтайском крае это 1,1 млн человек.
Ранее примерно шесть тысяч алтайских железнодорожников добровольно прошли вакцинацию от коронавируса. Это около 60% от общей численности работников.
Комментарии
Через них столько вирусов, бактерий и всякого сифилиса прошло, что из них самих можно вакцину делать))
Уточнение, стартовала массовая ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вакцинация.
Мне кажется кондуктору то не составит проблем уволиться при несогласии. Наверное это не та зарплата, чтобы за нее держатся
Старых не согласных уволят а новых ужаленных наберут
29.06.2021 15:01
АБОРИГЕН
Представитель местного гей-сообщества, а вы как то свой высер можете доказать? Или мирдверьмяч?
Двое держат, третий ставит.
Старых не согласных уволят а новых ужаленных наберут
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Ага, в очередь стоят. Компостеры вернут
29.06.2021 15:09
- гость -
Не понял, ты задаешь мне вопрос как представитель местного гей-сообщества? Ну ок, неожиданная откровенность для данной локации. Какие тебе доказательства нужны после того что усатое чучело Песков совсем недавно заявил из каждого утюга?
Не ну здорово конечно, они поручили. А сами походите по коллективам, поговорите, послушайте. А уж с кондукторами то пообщаться сам бог велел. Может потом планово и побои снимите
Если сейчас начнут вакцинировать, то иммунитет появится к середине августа
Эффективность вакцины «Спутник V» в ОАЭ составила 97,8%
29.06.2021
Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала в ОАЭ эффективность 97,8% против самой коронавирусной инфекции COVID-19 и 100%-ный результат в случае с тяжёлой формой заболевания.
«Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжёлых случаев коронавируса», — говорится в сообщении.
Минздрав РФ разработал проект приказа, которым хочет обязать пациентов предоставлять справку о вакцинации при плановой госпитализации или получении санаторно-курортного лечения
29.06.2021 15:09
- гость -
Сразу видно проплаченного кремлеботика. Сразу на оскорбления переходит.
29.06.2021 15:28
АБОРИГЕН
Да не слушай ты их . Они там половина не в адеквате .
Принудительная вакцинация среди бюджетных организаций началась. Не согласен, свободен.