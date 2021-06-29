Водителей и кондукторов общественного транспорта вакцинируют в Барнауле

Вопрос вакцинации от коронавируса работников общественного транспорта в Барнауле обсудили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на внеплановом совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий.

"Руководителям предприятий поручили провести с водителями, кондукторами и другими сотрудниками разъяснительную работу, поскольку общественный транспорт является местом скопления людей, а вакцинирование обеспечит защиту от распространения коронавируса, — уточнили в пресс-службе мэрии. — В ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для сотрудников".

Напомним, в Алтайском крае стартовала массовая вакцинация сотрудников на предприятиях разных отраслей. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% населения. В Алтайском крае это 1,1 млн человек.

Ранее примерно шесть тысяч алтайских железнодорожников добровольно прошли вакцинацию от коронавируса. Это около 60% от общей численности работников.