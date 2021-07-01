16-летняя девочка зарезала подростка на улице в Братске

16-летняя девочка убила 14-летнего подростка на улице в Братске. Об этом сообщает ТАСС.

Подросток с друзьями гулял на площади у драмтеатра. Он поссорился с 16-летней девочкой, она достала нож-бабочку и ударила им подростка. Пострадавший умер по дороге в больницу.

"Она неоднократно попадала в поле зрения полиции за различные противоправные деяния и антиобщественное поведение, но с учетом возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности. Инспекторы по делам несовершеннолетних в течение нескольких лет вели с подростком, воспитываемым в многодетной семье, профилактическую работу", — рассказали в полиции.

Решается вопрос о заключении девушки под стражу.

Ранее сообщалось, что в Благовещенском районе 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве двух человек. Он находился в гостях у 68-летнего знакомого. Во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате которой рецидивист ударил собутыльника шилом в грудь. Пенсионер скончался на месте.

Скрывшись с места преступления, на следующий день сельчанин нагрянул в гости ещё к одному знакомому. Поругавшись и с ним, он не менее шести раз ударил его ножом. 70-летний потерпевший также скончался у себя дома.