Более шести километров дорог отремонтируют в Новоалтайске

Ремонт дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" продолжается в Новоалтайске. Всего здесь планируют отремонтировать более шести километров дорог, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти цели направили более 100 миллионов рублей. Руководство Алтайавтодора совместно с представителями Общероссийского народного фронта, администрации города и подрядной организации провели выездную проверку хода работ на улице, ведущей в поселок Новогорский.

Здесь дорожники уже сняли старое полотно, а сейчас обустраивают тротуары, устанавливают бортовые камни. Затем приступят к устройству нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, а также автобусной остановки.

Ранее сообщалось, что в 2021 году на ремонт дорог частного сектора в Барнауле направят более 40 миллионов рублей.