Такой день. Смертельное ДТП с угонщиками и мощный ветер в Алтайском крае

Два человека пострадали, один погиб в аварии на территории Михайловского район. По словам очевидца, трое пьяных молодых людей угнали автомобиль ВАЗ-2109. В пути у него лопнуло колесо, что привело к опрокидыванию.

Пропавшую в Барнауле 17-летнюю девушку нашли живой 11 июля. По неподтвержденной информации, девушка уехала в Красноярск, где ее и разыскали. Местоположение горожанки было неизвестно с 9 июля.

Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре. Его скорость может достигать 20 метров в секунду.

С 5 апреля от укусов клещей в регионе пострадали 8307 человек, из них 341 – за прошедшую неделю. Из общего числа обратившихся в поликлиники почти треть – дети. Всего в медучреждения обратились 2359 детей в возрасте до 14 лет.

Безжизненное тело мужчины обнаружили в воде Оби у самого берега Речного вокзала. Видимых признаков насильственной смерти очевидцы не заметили. Они предполагают, что человек утонул.

В южных регионах Западной Сибири, в том числе и Алтайском крае, прогнозируется резкое похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура упадет на 15-16 градусов.

Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП под Бийском, которое произошло 10 июля. Авария случилась в районе села Точильное. Иномарка перевернулась в кювет. В ней находились два человека. Один из них погиб, второму потребовалась медицинская помощь.