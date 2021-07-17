Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали Бийского округа

Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали в Бийском округе. Профильные лечебные учреждения здесь работают на базе городской больницы № 2 (480 коек) и Бийской центральной районной больницы (250 коек).

Попов отметил, что сейчас в регионе не открывают новых госпиталей, а только лишь возобновляют работу старых.

По словам министра, цель его приезда – ознакомиться с работой учреждений, пообщаться с пациентами и обсудить проблемы, которые требуют министерского вмешательства.

"Это текущая работа, мы посещаем разные госпитали. Наша задача – посмотреть, чем можно помочь", – пояснил Дмитрий Попов.

В бийских госпиталях министр обсудил с персоналом вопросы обеспеченности кислородом и лекарственными средствами, а также кадровую укомплектованность. Он также распрашивал пациентов об условиях пребывания и качестве лечения, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.