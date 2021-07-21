"Просто болтают". Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России

Сенатор Алексей Пушков высмеял обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать Крым у России за год. По его словам, к заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьёзно.

"В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем", – написал Пушков в Twitter.

Кроме того, отмечает сенатор, Порошенко не сообщил, каким путём и почему именно через год он собирается вернуть полуостров.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал за год вернуть Крым Украине. Заявление он сделал в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. "Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", – заявил он.