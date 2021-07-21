"Просто болтают". Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым у России

Сенатор Алексей Пушков высмеял обещание экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать Крым у России за год. По его словам, к заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьёзно.
"В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем", – написал Пушков в Twitter.
Кроме того, отмечает сенатор, Порошенко не сообщил, каким путём и почему именно через год он собирается вернуть полуостров.
Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал за год вернуть Крым Украине. Заявление он сделал в обращении к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам. "Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой", – заявил он.
Комментарии
совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернём Крым домой
Ну или Россия вернет домой Донабас, Харьков, Днепропетровсе и Одессу. А то и Киев. Сейчас обстановка в мире, как качели, не заешь куда качнется
Они думают, что Днепропетровск это в честь Петра Порошенко
Пусть Володя Алтайский край аннексирует лучше
Давно пора прекратить реагировать на высеры хохлоклоунов. То три дня обсуждают, как один клоун вызвал Шойгу на допрос, теперь как другой Крым возвращает. Чего ждать ои цирка с клоуном во главе. Это своего рода троллинг, а лучшая борьба с троллями - игнор.
У Пэдро такая работа - кукарекать. Нет смысла обращать внимание.
Кто такой этот пушков? Мне, кажется, что обычный алкаш? Или я не прав?)))
Порошенко точно обычный алкаш, алкаши обычно могут всех победить, потому что им море (Черное) по колено
21.07.2021 12:56
Гость
Обычный алкаш - Пэдро Порось.
А обычный наркоман - это Зэлэнский.