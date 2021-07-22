Ещё одна авиакомпания прекратит рейсы между Барнаулом и Москвой

Авиакомпания Red Wings с 2 августа остановит прямые рейсы между Барнаулом и Москвой. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные онлайн-касс авиабилетов. По данным информагентства, последний перелёт по данному маршруту Red Wings осуществит 1 августа.

Причины такого решения неизвестны. В авиакомпании ситуацию не прокомментировали. В краевом Минтрансе и барнаульском аэропорту ответили, что их о причинах закрытия рейсов не уведомляли.

Red Wings осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по России и за рубеж более чем по 80 направлениям. Из Барнаула Red Wings выполняет прямые рейсы в Екатеринбург и Москву.

Базовыми для авиакомпании являются московский аэропорт Домодедово, аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Пулково (Санкт-Петербург), Баландино в Челябинске и подмосковный аэропорт Жуковский. В парке компании 24 лайнера: одиннадцать самолётов Airbus А321, четыре Airbus А320, семь SSJ100 и два Boeing 777.

Напомним, крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" с июля прекратила полёты в Барнаул. Согласно новой стратегии, "Аэрофлот" передаёт свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Ожидается, что до конца 2021 года авиаперевозчик перестанет летать в 26 крупнейших городов страны и сосредоточится на международных направлениях.

Власти Алтайского края около полугода вели переговоры с авиакомпанией о сохранении хотя бы одного рейса "Аэрофлота" из Барнаула в Москву в день, но найти компромисс сторонам не удалось. Почему с рынка уходит "Аэрофлот" и как это отразится на пассажирах, читайте в материале amic.ru.