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Новости

Ещё одна авиакомпания прекратит рейсы между Барнаулом и Москвой

, ИА "Амител"
Полёты перестанут осуществлять с 2 августа
Фото: best-wallpaper.net

Фото: best-wallpaper.net

Авиакомпания Red Wings с 2 августа остановит прямые рейсы между Барнаулом и Москвой. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные онлайн-касс авиабилетов. По данным информагентства, последний перелёт по данному маршруту Red Wings осуществит 1 августа.

Причины такого решения неизвестны. В авиакомпании ситуацию не прокомментировали. В краевом Минтрансе и барнаульском аэропорту ответили, что их о причинах закрытия рейсов не уведомляли.

Red Wings осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по России и за рубеж более чем по 80 направлениям. Из Барнаула Red Wings выполняет прямые рейсы в Екатеринбург и Москву.

Базовыми для авиакомпании являются московский аэропорт Домодедово, аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Пулково (Санкт-Петербург), Баландино в Челябинске и подмосковный аэропорт Жуковский. В парке компании 24 лайнера: одиннадцать самолётов Airbus А321, четыре Airbus А320, семь SSJ100 и два Boeing 777.

Напомним, крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" с июля прекратила полёты в Барнаул. Согласно новой стратегии, "Аэрофлот" передаёт свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Ожидается, что до конца 2021 года авиаперевозчик перестанет летать в 26 крупнейших городов страны и сосредоточится на международных направлениях.

Власти Алтайского края около полугода вели переговоры с авиакомпанией о сохранении хотя бы одного рейса "Аэрофлота" из Барнаула в Москву в день, но найти компромисс сторонам не удалось. Почему с рынка уходит "Аэрофлот" и как это отразится на пассажирах, читайте в материале amic.ru.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.07.2021 09:48
гiсть

недавно была их рекламная новость, и вот закрытие.
последний полет. это печально

22.07.2021 09:49
гiсть

получается совсем скромно: 12.07.2021-30.07.2021

22.07.2021 09:53
Виктор

Превращаемся из просто провинции в глубокую провинцию, из которой чтобы добраться куда-то — либо втридорога, либо на перекладных?

22.07.2021 09:59
- гость -

не пытайтесь покинуть Барнаул

22.07.2021 10:01
- гость -

22.07.2021 09:53
Виктор
Так и до этого было втридорога. Сравните цены из Барнаула и из Новосибирска.

22.07.2021 10:02
гiсть

Виктор, да скоро будет стыдно перед звездами, которые из Москвы прилетают на Шукшинские чтения, за возможные неудобства. Теперь им придется в Горно-Алтайск прилетать. Или как Бузовой объяснить, что в Барнауле нет аэропорта, допустим.

22.07.2021 10:04
гость

Город Зеро.

22.07.2021 10:07
- гость -

Город становится всё провинциальнее. Дыра дырой.

Хохлёнок в 10:02, не волнуйся за своих звёзд. Веру Брежневу, кстати тоже из ваших, на Яровое из Нск на автомобиле везли, прикинь)

22.07.2021 10:23
- гость -

Все у кого были деньги успели покинуть город)))) Остались нищеброды, никто из них и не летает. Так смысл им держать рейс. Для разового завоза звезды типа Бузовой?

22.07.2021 10:26
- гость -

Подводим итоги правления в регионе ... а итоги говорят сами за себя!

22.07.2021 10:39
- гость -

Аэропорт целенаправленно убивают, скоро прозвучит любимая фраза наших хозяйственников про "аварийное состояние", через 5-10 лет законсервируют или просто уничтожат и территорию застроят. Жителем это преподнесут как благо.

22.07.2021 10:43
вот новость

ЭТО что. Штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет теперь будут ставить в паспорт только по желанию граждан России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

22.07.2021 10:44
- гость -

Дальнобоям повезло, теперь в каждом гороже жена и никаких паспартов

22.07.2021 10:46
Лёха

Это о том, что от Мишустина решение каких-либо вопросов не зависит. В практике так и было всегда.

22.07.2021 10:50
- гость -

22.07.2021 10:43
вот новость
А зачем вам этот штамп в паспорте? Про ребенка? Лично мне он пригодился один раз - при выезде в Казахстан автобусом. Так попросите, впишут вам ребенка в паспорт.

22.07.2021 10:52
- гость -

22.07.2021 10:44
- гость -
А так в каждом городе дальнобой показывал паспорт, и если там был штамп, то ему отказывали?

22.07.2021 11:19
- гость -

Остались нищеброды, никто из них и не летает.
____________

Цены не настолько уж и велики, дело в том, что сейчас "разрушены" все связи с остальным городами России ближнего зарубежья. Раньше очень много летали по рабочим делам и в командировки, а потом уже все остальное - отпускники, туристы. Сейчас объем пассажирских перевозок сократился на порядки. По аэропорту в Горно-Алтайске тоже в ближайшее время будет непростое решение, т.к. он и так был в забвении, а попытка начать полеты в Москву и полностью показали несостоятельность этого решения на ДАННЫЙ момент, т.к. огромные убытки компаний поставят окончательный крест на этом абсурдном решении.

22.07.2021 11:22
Жоржик

Плохая новость, вместо увеличения количества перевозчиков и их конкуренции между собой - уход из города. В чем причина то ? Терпеть не могу через Нск летать, жутко неудобно и очень долго получается. И так цена из Барнаула была ощутимо выше до Мск чем из Новосиба. Почему наши местные власти проявляют полную бездеятельность и абсолютную неспособность хоть что-то решать и делать ?

22.07.2021 11:43
- гость -

22.07.2021 11:22
Жоржик
Потому что у "наших" властей задача одна - "заработать" и свалить из города. Все. Проблемы негров никого из низ не волнуют.

22.07.2021 11:55
Виктор

22.07.2021 11:19
- гость -

А я думал, за счёт туристов в Горно-Алтайске сейчас бум авиаперевозок

22.07.2021 11:59
Лёха

Там, главный Единоросс не приехал уже?
Пусть решит с субсидированием маршрута в Москву из Барнаула, чтобы с ценой билета из Новосибирска + билет на автобус до Толмачёво.
Народ не забудет, закидает бумажками.

А то он не знает, что ему здесь порешать надо.

22.07.2021 15:12
гiсть

И так цена из Барнаула была ощутимо выше до Мск чем из Новосиба
---
было бы странно, если бы было наоборот)
до Новосибирска доехать - потратить время, и тыщи 2 денег. поэтому проще заплатить на ~4 тыр больше и улететь из Барнаула

22.07.2021 16:06
- гость -

22.07.2021 11:22
Жоржик
Плохая новость, вместо увеличения количества перевозчиков и их конкуренции между собой - уход из города.

В свете пандемии не такая уж плохая. Край сейчас в Москву мотаться?
Некоторые страны вообще всё закрыли.

22.07.2021 17:06
- гость -

А я думал, за счёт туристов в Горно-Алтайске сейчас бум авиаперевозок
___________

Оспоти, каких туристов? Почти пустые самолеты накладно в Горно-Алтайск гонять, этого ни одна авиакомпания не выдержит. Организация таких перевозок была чисто политическим решением, а потом начали "выворачивать руки" авиаперевозчикам - кто-то поддался, кто-то просто не мог отказаться, а итоге...

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