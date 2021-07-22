Ещё одна авиакомпания прекратит рейсы между Барнаулом и Москвой

Авиакомпания Red Wings с 2 августа остановит прямые рейсы между Барнаулом и Москвой. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные онлайн-касс авиабилетов. По данным информагентства, последний перелёт по данному маршруту Red Wings осуществит 1 августа.
Причины такого решения неизвестны. В авиакомпании ситуацию не прокомментировали. В краевом Минтрансе и барнаульском аэропорту ответили, что их о причинах закрытия рейсов не уведомляли.
Red Wings осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по России и за рубеж более чем по 80 направлениям. Из Барнаула Red Wings выполняет прямые рейсы в Екатеринбург и Москву.
Базовыми для авиакомпании являются московский аэропорт Домодедово, аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Пулково (Санкт-Петербург), Баландино в Челябинске и подмосковный аэропорт Жуковский. В парке компании 24 лайнера: одиннадцать самолётов Airbus А321, четыре Airbus А320, семь SSJ100 и два Boeing 777.
Напомним, крупнейшая в России авиакомпания "Аэрофлот" с июля прекратила полёты в Барнаул. Согласно новой стратегии, "Аэрофлот" передаёт свои внутрироссийские направления дочерним компаниям – "России" и "Победе". Ожидается, что до конца 2021 года авиаперевозчик перестанет летать в 26 крупнейших городов страны и сосредоточится на международных направлениях.
Власти Алтайского края около полугода вели переговоры с авиакомпанией о сохранении хотя бы одного рейса "Аэрофлота" из Барнаула в Москву в день, но найти компромисс сторонам не удалось. Почему с рынка уходит "Аэрофлот" и как это отразится на пассажирах, читайте в материале amic.ru.
Комментарии
недавно была их рекламная новость, и вот закрытие.
последний полет. это печально
получается совсем скромно: 12.07.2021-30.07.2021
Превращаемся из просто провинции в глубокую провинцию, из которой чтобы добраться куда-то — либо втридорога, либо на перекладных?
не пытайтесь покинуть Барнаул
22.07.2021 09:53
Виктор
Так и до этого было втридорога. Сравните цены из Барнаула и из Новосибирска.
Виктор, да скоро будет стыдно перед звездами, которые из Москвы прилетают на Шукшинские чтения, за возможные неудобства. Теперь им придется в Горно-Алтайск прилетать. Или как Бузовой объяснить, что в Барнауле нет аэропорта, допустим.
Город Зеро.
Город становится всё провинциальнее. Дыра дырой.
Хохлёнок в 10:02, не волнуйся за своих звёзд. Веру Брежневу, кстати тоже из ваших, на Яровое из Нск на автомобиле везли, прикинь)
Все у кого были деньги успели покинуть город)))) Остались нищеброды, никто из них и не летает. Так смысл им держать рейс. Для разового завоза звезды типа Бузовой?
Подводим итоги правления в регионе ... а итоги говорят сами за себя!
Аэропорт целенаправленно убивают, скоро прозвучит любимая фраза наших хозяйственников про "аварийное состояние", через 5-10 лет законсервируют или просто уничтожат и территорию застроят. Жителем это преподнесут как благо.
ЭТО что. Штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет теперь будут ставить в паспорт только по желанию граждан России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Дальнобоям повезло, теперь в каждом гороже жена и никаких паспартов
Это о том, что от Мишустина решение каких-либо вопросов не зависит. В практике так и было всегда.
22.07.2021 10:43
вот новость
А зачем вам этот штамп в паспорте? Про ребенка? Лично мне он пригодился один раз - при выезде в Казахстан автобусом. Так попросите, впишут вам ребенка в паспорт.
22.07.2021 10:44
- гость -
А так в каждом городе дальнобой показывал паспорт, и если там был штамп, то ему отказывали?
Остались нищеброды, никто из них и не летает.
____________
Цены не настолько уж и велики, дело в том, что сейчас "разрушены" все связи с остальным городами России ближнего зарубежья. Раньше очень много летали по рабочим делам и в командировки, а потом уже все остальное - отпускники, туристы. Сейчас объем пассажирских перевозок сократился на порядки. По аэропорту в Горно-Алтайске тоже в ближайшее время будет непростое решение, т.к. он и так был в забвении, а попытка начать полеты в Москву и полностью показали несостоятельность этого решения на ДАННЫЙ момент, т.к. огромные убытки компаний поставят окончательный крест на этом абсурдном решении.
Плохая новость, вместо увеличения количества перевозчиков и их конкуренции между собой - уход из города. В чем причина то ? Терпеть не могу через Нск летать, жутко неудобно и очень долго получается. И так цена из Барнаула была ощутимо выше до Мск чем из Новосиба. Почему наши местные власти проявляют полную бездеятельность и абсолютную неспособность хоть что-то решать и делать ?
22.07.2021 11:22
Жоржик
Потому что у "наших" властей задача одна - "заработать" и свалить из города. Все. Проблемы негров никого из низ не волнуют.
22.07.2021 11:19
- гость -
А я думал, за счёт туристов в Горно-Алтайске сейчас бум авиаперевозок
Там, главный Единоросс не приехал уже?
Пусть решит с субсидированием маршрута в Москву из Барнаула, чтобы с ценой билета из Новосибирска + билет на автобус до Толмачёво.
Народ не забудет, закидает бумажками.
А то он не знает, что ему здесь порешать надо.
И так цена из Барнаула была ощутимо выше до Мск чем из Новосиба
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было бы странно, если бы было наоборот)
до Новосибирска доехать - потратить время, и тыщи 2 денег. поэтому проще заплатить на ~4 тыр больше и улететь из Барнаула
22.07.2021 11:22
Жоржик
Плохая новость, вместо увеличения количества перевозчиков и их конкуренции между собой - уход из города.
В свете пандемии не такая уж плохая. Край сейчас в Москву мотаться?
Некоторые страны вообще всё закрыли.
А я думал, за счёт туристов в Горно-Алтайске сейчас бум авиаперевозок
___________
Оспоти, каких туристов? Почти пустые самолеты накладно в Горно-Алтайск гонять, этого ни одна авиакомпания не выдержит. Организация таких перевозок была чисто политическим решением, а потом начали "выворачивать руки" авиаперевозчикам - кто-то поддался, кто-то просто не мог отказаться, а итоге...