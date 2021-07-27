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Оппозиционеры на любой вкус. Как кандидаты в ГД оценивают борьбу в Рубцовском округе

, ИА "Амител"
Пока среди соискателей думского мандата 12 человек, но не исключено, что после регистрации число претендентов сократится
Фото: tik.admsurgut.ru

Фото: tik.admsurgut.ru

Рубцовский избирательный округ № 40 по выборам депутата Госдумы уже на старте кампании стал самым конкурентным и медийным. О своём намерении выдвигаться по этой территории заявили 12 кандидатов. Интриги добавило недавнее появление в списке соискателей депутата АКЗС от КПРФ Владимира Попова. На выборы он пойдёт в качестве самовыдвиженца. При этом коммунисты по данному округу рекомендуют Марию Прусакову. До 23 июля у потенциальных претендентов от партий было время заявить о своих амбициях (дедлайн для самовыдвиженцев наступил еще 12 июля, – прим. ред.). Другой вопрос, что в избирательном бюллетене, видимо, окажутся не все. Amic.ru пообщался с претендентами на думское кресло, а также с экспертами, чтобы узнать, как повлияет сверхконкуренция на распределение голосов и у кого больше шансов стать победителем.

Много женщин и крепких хозяйственников

Победителем в округе станет кандидат, который сумеет набрать всего 20% голосов. Но каждому из участников сделать это будет крайне непросто, считает Владислав Вакаев. "Действительно, расклад там получается очень интересный. С одной стороны, мы видим три представительницы парламентских оппозиционных партий – Марию Прусакову, Ирину Шудру и Людмилу Суслову. У них во многом схожие образы, которые будут способствовать "растягиванию" голосов избирателей между собой. Понятно, что изначально среди них фаворитом была Мария Прусакова, но после выдвижения Владимира Попова расклад поменялся. Что-то отнимет у КПРФ и кандидат от "Коммунистов России", – рассуждает Вакаев.

При этом шансы самовыдвиженца Попова Вакаев также не считает высокими. В первую очередь из-за того, что используемый им образ "крепкого хозяйственника" уже эксплуатируют другие кандидаты. Тем сам конкуренты будут только мешать друг другу получить высокий процент на выборах. В числе таких "производственников" – Евгений Астаховский, Виктор Дворников и Андрей Крылов.

Представитель "Новых людей" отмечает, что при "богатом наборе" оппозиционных кандидатов неплохие шансы появляются у Сергея Струченко от ЕР. Да, он не выглядит таким же фаворитом, как другой единоросс – Виктор Зобнев (изначально должен был пойти по этому округу), но в условиях острой конкуренции для победы Струченко может хватить и поддержки только провластного электората в лице бюджетников, полагает Вакаев.

"Впрочем, выдвижение Владимира Попова нервирует не только коммунистов, но и сильно бьёт по представителю партии власти. Поскольку он будет делить голоса "лоялистов" как раз с Поповым", – убеждён спикер.

Сам Владимир Попов объяснил, что собирается пойти самовыдвиженцем в Госдуму, потому что люди, на его взгляд, устали от партийных интриг. Он считает, что жители округа с пониманием отнесутся к тому, что у него фактически не будет за плечами поддержки какой-то политической силы. В целом этот факт сейчас не даёт никакого преимущества, заключил спикер.

"Процедура известная, ничего страшного в ней нет"

Часть кандидатов не считают высокую конкуренцию в округе отрицательным фактором. Наоборот, соперничество пойдёт только на пользу и позволит сделать избирателям осознанный выбор. Такой точки зрения, например, придерживается единоросс Сергей Струченко. Гораздо хуже, когда партий и кандидатов в бюллетене слишком мало. Прекрасно и то, что конкурировать между собой будут не только партийцы, но и самовыдвиженцы, уверен претендент на думское кресло.

"Самовыдвиженцев, кстати, хватает и по другим думским округам в крае, но у части из них могут возникнуть сложности со сбором подписей. Полагаю, у того же Владимира Попова есть настрой, ресурсы и возможность преодолеть эту планку. Я и сам когда-то проходил через эту процедуру – ещё в 2008 году, когда первый раз баллотировался в Барнаульскую гордуму. Процедура известная, ничего страшного в ней нет, люди охотно ставят свои автографы, так как выступают за демократию и максимальное количество участников выборов. Чем их больше – тем лучше, есть возможность выбрать. Это и есть настоящая демократия", – резюмировал собеседник.

Сначала зарегистрируют – потом и поговорим

Представительница "Справедливой России" Людмила Суслова также обращает внимание, что конкуренции в 2021 году в думских округах стало значительно больше. Рубцовский округ выделяется на общем фоне. Такого количества кандидатов здесь точно не ожидали. Есть, правда, среди них и технические. Образно говоря, не все вступят в бой, рассуждает Суслова.

"А вообще хочу отметить, что давно у нас в крае такой конкуренции и отсутствия предопределённости с победителем не было. В оставшихся трёх округах есть ярко выраженный фаворит, где-то пара кандидатов, по Рубцовску таких раскладов никто не даст", – уточняет депутат АКЗС.

Суслова считает, что преждевременно называть Владимира Попова реальным претендентом на победу, до тех пор, пока избирком официально его не зарегистрирует: "Судя по всему, выдвижение по Рубцовскому округу для него оказалось своеобразным экспромтом, он не готовился к этому заранее. Самостоятельно со сбором подписей он точно не справится, это не под силу никому. Если же окажут помощь – тогда да, мы увидим эту фамилию в бюллетене".

Напомним, подписи самовыдвиженцам необходимо предоставить до 4 августа, в течение 10 дней после этого избирком проверит подписные листы и примет решение – регистрировать кандидата или нет.

Отметим, что самовыдвиженцам для регистрации на выборах потребуется собрать не менее 14 969 автографов в свою поддержку. Максимальное количество подписей, которое можно представить в избирательную комиссию – 15 717, проверять будут не менее 2994 подписей. Если уровень брака не превысит допустимой нормы, то фамилия кандидата в итоге окажется в избирательном бюллетене.

Партейки-спойлеры и семирукий Шива

А вот первый секретарь крайкома КПРФ, депутат АКЗС Мария Прусакова ожидаемо не стала обсуждать ситуацию с выдвижением Владимира Попова.

"Надо не рассуждать, а работать, мне некогда строить предположения, 19 сентября всё покажет. Что касается конкуренции, то независимо от округа мы видим одну и ту же картину: есть КПРФ и остальные спойлеры, эдакий семирукий Шива в лице ЕР и других партеек, зависимых от неё. Для этого достаточно вспомнить голосование по самым принципиальным вопросам последних лет – пенсионная реформа, поправки в Конституцию и т.д.", – категорично высказалась коммунистка.

Эксперты между тем явных фаворитов в округе пока не видят. Так, политтехнолог Константин Лукин считает, что на старте кампании у всех примерно равные шансы: "Слишком много конкурентных кандидатов, либо имеющих поддержку и известность системных партий и деньги. Всё будет зависеть, насколько качественно они проведут оставшиеся два месяца и смогут ли привести на участок свой электорат".

Основная борьба, по его мнению, развернётся между Марией Прусаковой, Людмилой Сусловой, Ириной Шудрой, Владимиром Поповым, Сергеем Струченко, Евгением Астаховским и Владиславом Вакаевым.

Напомним, что выборы в Госдуму в Алтайском крае, как и по всей стране, пройдут с 17 по 19 сентября. По одномандатным округам от региона в состав нижней палаты парламента пройдут четыре человека: по одному депутату от Барнаульского, Бийского, Рубцовского и Славгородского округов.

В состав Рубцовского одномандатного округа входят Индустриальный район Барнаула, Алейск, Рубцовск, а также ещё 12 сельских районов. Здесь проживают около 500 тысяч избирателей, из которых 180 тысяч – барнаульцы и около 97 тысяч – рубцовчане.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.07.2021 08:56
гость

Оппозиционеры на любой вкус

А кто от Навального?

27.07.2021 09:08
Агрессивная Реальность

27.07.2021 08:56
гость
Спрашивай прямее - кто от США и ЕС ?

27.07.2021 09:51
гость

здесь не о вкусах должна идти речь-речь о качествах личностных кандидатов и их навыках и умениях надо говорить-от этого будут зависеть конкретные дела на территории и качество жизни людей.

27.07.2021 10:07
гость

Прусакова - однозначно

27.07.2021 11:25
АБОРИГЕН

Да вы издеваетесь?!!

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