Врачи сообщили о росте детской заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае растёт количество детей, заболевших коронавирусом. Об этом сообщили врачи детских медицинских организаций на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. Медики отметили, что раньше дети выступали в основном носителями вируса, а сейчас стали болеть наравне со взрослыми. И количество заражённых детей намного больше, чем в предыдущие волны пандемии.

"В основном дети по-прежнему переносят вирус легко, он больше похож на обычную простуду и не оставляет серьёзных осложнений. Но, к сожалению, стали чаще встречаться и случаи средне-тяжёлого течения болезни – таких маленьких пациентов мы вынуждены госпитализировать в ковидные госпитали", – отмечает главный врач барнаульской детской поликлиники № 3 Раиса Леер.

По словам медика, младенцы до года, которые заразились ковидом, переносят его тяжело и с последствиями в виде заболеваний мочеполовой системы.

"На нашей практике такое впервые, чтобы младенцев приходилось неделями, а то и месяцами лечить сначала от ковида, а потом от длительных осложнений на почки и мочевой пузырь – у малышей начинаются циститы и другие болезни мочевыводящих путей. У младенцев хрупкий организм и мы не знаем, как это отразится на детях в будущем", – говорит Раиса Леер.

Напомним, на сегодняшний день детской вакцины от коронавируса нет, она находится на стадии разработки. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют прививаться всему окружению новорождённого, чтобы сократить риск заражения ребёнка.

По данным оперштаба, за всю пандемию в Алтайском крае коронавирусом переболело 4116 детей, и на сегодняшний день прирост заражённых до 18 лет составляет от 11 до 26 человек в сутки. В сводках при этом не сообщается о том, насколько тяжело болеют дети и были ли случаи летальных исходов. Инфицированных детей госпитализируют в барнаульскую городскую больницу № 11.