Врачи сообщили о росте детской заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае растёт количество детей, заболевших коронавирусом. Об этом сообщили врачи детских медицинских организаций на пресс-конференции в понедельник, 26 июля. Медики отметили, что раньше дети выступали в основном носителями вируса, а сейчас стали болеть наравне со взрослыми. И количество заражённых детей намного больше, чем в предыдущие волны пандемии.
"В основном дети по-прежнему переносят вирус легко, он больше похож на обычную простуду и не оставляет серьёзных осложнений. Но, к сожалению, стали чаще встречаться и случаи средне-тяжёлого течения болезни – таких маленьких пациентов мы вынуждены госпитализировать в ковидные госпитали", – отмечает главный врач барнаульской детской поликлиники № 3 Раиса Леер.
По словам медика, младенцы до года, которые заразились ковидом, переносят его тяжело и с последствиями в виде заболеваний мочеполовой системы.
"На нашей практике такое впервые, чтобы младенцев приходилось неделями, а то и месяцами лечить сначала от ковида, а потом от длительных осложнений на почки и мочевой пузырь – у малышей начинаются циститы и другие болезни мочевыводящих путей. У младенцев хрупкий организм и мы не знаем, как это отразится на детях в будущем", – говорит Раиса Леер.
Напомним, на сегодняшний день детской вакцины от коронавируса нет, она находится на стадии разработки. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют прививаться всему окружению новорождённого, чтобы сократить риск заражения ребёнка.
По данным оперштаба, за всю пандемию в Алтайском крае коронавирусом переболело 4116 детей, и на сегодняшний день прирост заражённых до 18 лет составляет от 11 до 26 человек в сутки. В сводках при этом не сообщается о том, насколько тяжело болеют дети и были ли случаи летальных исходов. Инфицированных детей госпитализируют в барнаульскую городскую больницу № 11.
Комментарии
Враньё.
Не болеют им дети. Раиса Леер
Дак Лариса или Раиса?
Технологии фейков...
Амик, а нельзя ли выключать комментарии определенных групп лиц?
27.07.2021 08:06
- гость -
Враньё.
Не болеют им дети. Раиса Леер
Расскажи моим хорошим знакомым. Муж, жена, ребёнок 8 лет ПЦР положительные у всех
Все пошла подготовка к вакцинированию детей. Сейчас начнут статистику предоставлять по детям. Понеслась
ПЦР положительный и "болеет" - разные вещи.
Ненавязчиво так - срочно привиться, а то уже младенцы из-за вас непривитых болеют... То стариков дети заражают, теперь старики - детей. Помыться хочется после таких статей.
А почему страдает именно мочеполовая система?
27.07.2021 09:02
- гость -
ПЦР положительный и "болеет" - разные вещи.
Ну и давайте с положительным ПЦР отправим ребёнка в лагерь, школу, кружок, он же не болеет по вашему.
Если бы дети тяжело болели , то в краевой клинический детской больнице лежали дети, а не как сейчас -взрослые!
врачи настоятельно рекомендуют прививаться всему окружению новорождённого - вот главный посыл. Остальное вода! Даешь 70% привитых
Не знаю как у вас, а в моем окружении, в эту волну, очень много смертей. Откройте статистику в яндексе и посмотрите - вымирает именно Россия с её антипрививочниками и сторонниками теорий заговора. Весь цивилизованный Мир не имеет столько смертей. Добавьте к этому такой фактор, как "честная российская статистика" и, думаю, дела обстоят намного хуже.
Кушайте дальше молоко и сыр с пальмой, колбасу с химическими добавками, курите сигареты, пейте алкоголь, дышите "чистым" городским воздухом и при этом бойтесь прививки.
Уже сегодня прогнозы такие - плюс 1 миллион@ человек избыточной смертности по итогам 2021 года. (@Наталья Васильевна Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (с 2005). Доктор географических наук, профессор)
Идет подготовка для вакцинации детей, пугающая забота.
Да, да , точно подготовка почвы для вакцинации детей , а там для школы обязаловку сделают. Добиваться будем медотвода или на дом обучение перейдём.
Детей вакцинировать не прошедшей до конца испытания, вакциной, это как называется? Что за опыты, люди очнитесь....Медицинские работники, хватит идти на поводу у власти.
27.07.2021 08:06
- гость -
Враньё.
Не болеют им дети. Раиса Леер
В декабре у друзей 9-летний сын переболел. Была высокая температура, сильный кашель. Восстанавливается до сих пор.
27.07.2021 09:36
Economist
Таки повально от короны мрут? Может, в Вашем окружении слишком много хроников или сильно возрастных (читай хроников)? Вы пробовали к врачу обратиться в последнее время? К терапевту! запись на через месяц. Узких нет от слова совсем ( их и так особо не было, теперь, видимо, дружно сертификаты инфекционистов наполучали и зарабатывать уехали, не осуждаю). Сейчас обязаловку среди медиков сделали - они вообще поувольняться нафиг.