Слушай дома и в дороге: в Бийске зазвучала новая радиостанция

"Радио Родных Дорог" – первое радио для автомобилистов со 100% русской эстрадной музыкой. Радиостанция охватывает более 80 городов России. Теперь её можно услышать и в Бийске на волне 100.9 FM, а также онлайн.

"Радио Родных Дорог" принадлежит к формату популярного "эстрадного" радио и ориентировано на разных слушателей. Музыкальным наполнением служат отечественные популярные композиции широкого временного диапазона, среди которых и песни Владимира Высоцкого, и эстрадные хиты наших дней.

В эфире также звучат актуальные новости, прогноз погоды и познавательные передачи, где каждый может найти что-то интересное для себя.