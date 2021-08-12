Дорожную разметку обновят на пешеходных переходах у школ в Барнауле

К началу нового учебного года дорожники обновят разметку на пешеходных переходах у школ Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Администрацией города уделяется особое внимание обеспечению безопасности на данных участках дороги, потому как здесь передвигаются самые незащищённые участники дорожного движения – юные пешеходы. В городе около всех школ пешеходные переходы оборудованы необходимой разметкой, соответствующими дорожными знаками, светофорами, дорожным ограждением и освещением. Как результат – происшествий с участием детей на таких участках за последние годы практически не зафиксировано", – рассказали в городской администрации.

До 25 августа разметку обновят на 59 переходах. Также рабочие обновят разметку на дорожных неровностях и надписи "Дети".

В местах, где есть такая необходимость, заменят дорожные знаки и информационные таблички.