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Алтайские промышленники и налоговики обсудили спорные моменты по регулированию отрасли

, ИА "Амител"
Следующий круглый стол пройдёт с участием краевых застройщиков
Фото: пресс-служба завода АТИ

Фото: пресс-служба завода АТИ

Фискальная нагрузка для предприятий Алтайского края – одна из самых значительных в регионе. Поэтому необходимо разрабатывать эффективные меры взаимодействия бизнеса и надзорных органов. Но делать это нужно с привлечением депутатского корпуса, общественности, отраслевых организаций. К такому решению пришли участники круглого стола, который провели 15 сентября на Барнаульском заводе АТИ. Совещание было посвящено актуальным вопросам администрирования налогообложения в промышленности, участие в нём приняли более 25 руководителей краевых предприятий. Мероприятие организовал Союз промышленников Алтайского края.

Символично, что впервые площадкой для такой встречи стало промпредприятие. Генеральный директор завода Артём Шамков поблагодарил организаторов встречи за то, что для дискуссии выбран именно Барнаульский завод АТИ.

В мероприятии приняли участие зампредседателя правительства Алтайского края Александр Климин, сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Сергей Недорослев, исполнительный директор регионального Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий Дмитрий Абалымов.

О наболевшем и преференциях

Несколько недель члены Союза промышленников готовили наиболее актуальные и злободневные вопросы по своим сферам деятельности. В частности, представителей бизнеса интересовали особенности взаимодействия с самозанятыми гражданами, инвестиционный налоговый вычет, новый налог на добычу полезных ископаемых, система налогового мониторинга, снижение налоговых ставок, блокировка счетов и так далее.

Один из вопросов касался налоговых преференций для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Речь идёт о списании части затрат с так называемым коэффициентом 1,5 на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИОКР.

Начальник отдела налогообложения юрлиц краевого УФНС Надежда Колтакова пояснила, в каких случаях закон позволяет воспользоваться такой преференцией:

"Действительно, некоторые виды затрат можно списать с коэффициентом 1,5. Это значит, что предприятие инвестирует в НИОКР определённую сумму и законодательство даёт ему право списать дополнительно ещё половину вложенных средств в целях уменьшения налоговой базы по прибыли. Но применить коэффициент можно, только если НИОКР попадает в перечень, установленный постановлением правительства. В него, например, включено компьютерное моделирование наноматериалов, поиск новых и совершенствование существующих биокатализаторов и так далее", – сообщила Колтакова.

Лучше обсудить заранее, чем потом спорить

Руководитель УФНС России по Алтайскому краю Юрий Куриленко отметил, что заранее предоставленные промышленниками вопросы позволили подготовиться к диалогу обеим сторонам, благодаря чему он получился конструктивным:

"Коллеги заранее предоставили вопросы. У нас была возможность детально их проработать. Благодаря этому совещание прошло продуктивно. Лучше заранее обсудить с бизнесом условия работы, нежели потом испытывать взаимные претензии и разбираться с тем, чего можно было не допустить", – отметил Куриленко.

Он выразил готовность и в дальнейшем принимать участие в обсуждении важных для промышленников тем, так как, по его словам, должны быть созданы нормальные условия для функционирования бизнеса.

Формат круглых столов позволяет обсудить болевые точки. И "чем больше таких площадок для общения будет, тем лучше", – сказал главный налоговик края.

Подчеркнул пользу от подобных встреч и зампредседателя краевого правительства Александр Климин:

"От правильного диалога надзорно-контролирующих органов с нашими предприятиями зависит стабильное положение заводов, их будущее развитие. Для нас очень важно, чтобы директора предприятий имели возможность в свободном режиме задать вопросы руководителю федеральной налоговой службы, его коллегам и получить очень быстрые и точные ответы".

Юрий Куриленко заверил, что серия подобных встреч будет продолжена. В ближайшее  время с налоговиками встретятся краевые застройщики.

Напомним, накануне Барнаульский завод АТИ запустил новое производство – цех промышленных уплотнений. Собственные инвестиции в проект составили несколько десятков миллионов рублей. Кроме того, предприятию активную помощь оказал региональный Фонд развития промышленности. Сотрудники завода уже приступили к  выпуску листового прокладочного материала и фланцевых уплотнений.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка отметил, что в крае ежегодно запускаются десятки инвестпроектов, и новый цех на заводе АТИ – наглядное тому подтверждение. По словам министра, предприятию была оказана помощь со стороны правительства. Завод получил 20 млн рублей в качестве льготного займа.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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