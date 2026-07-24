Кратковременные дожди и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 24 июля
Порывы ветра местами достигнут 25 м/с
24 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Туман / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
До +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +23...+28 градусов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные дожди, ливни и град. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалы 17–22 м/с, по югу — до 25 м/с.
В Барнауле ожидается +25...+27 градусов. Временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.
07:38:34 24-07-2026
,, хорошо ли тебе, девонька.. "©
,, Морозко"
гадская погода.
24 июля, середина лета-и в наш славный городок, уже пришла осень.
по многочисленным просьбам комментаторов-страдающих от жары..
09:41:23 24-07-2026
Кратковременные? Два часа уже льёт и конца края не видно.
12:13:00 24-07-2026
Ой, не гневите...Прекрасное лето, без комаров, мух, которые, правда, все же сейчас появились. Как ни жарко было, но в огородах всё бушует (у кого не снесло градом), но тут что поделать. Конечно, воды уже лишка, но пока не критично. Отдыхаем кто может, а тем кто пашет, хоть передышка от жары. Живем, ребята!!! Ешё бы СВО закончилась, так и вовсе бы хорошо.