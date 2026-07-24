Кратковременные дожди и утренний туман. Какая погода ждет Алтайский край 24 июля

Порывы ветра местами достигнут 25 м/с

24 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Туман / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

До +28 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +23...+28 градусов. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные и очень сильные дожди, ливни и град. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4–9 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах шквалы 17–22 м/с, по югу — до 25 м/с.

В Барнауле ожидается +25...+27 градусов. Временами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.