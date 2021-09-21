Житель Алтая уснул на поляне и погиб под колёсами иномарки

Человек погиб в результате наезда автомобиля в Горном Алтае, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария случилась 20 сентября около 16:50 в селе Кош-Агач на ул. Заречной. Предварительно установлено, что пьяный 57-летний водитель Volkswagen Golf Plus наехал на 52-летнего односельчанина, когда тот лежал на поляне.

Предположительно, незадолго до инцидента мужчины распивали спиртное на окраине села, после чего один из них уснул на земле. От полученных травм он скончался до приезда скорой.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Напомним, 21 сентября в Барнауле водитель на иномарке врезался в трамвай и сбежал с места аварии.