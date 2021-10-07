Новорожденная девочка с COVID-19 умерла в Новосибирской области

В Новосибирской области скончалась новорожденная девочка с подтверждённым коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
В общей сложности за минувшие сутки в области зарегистрировали 14 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе умерло 3073 человека с диагностированным заболеванием.
За весь период в регионе выявили 64 758 случаев коронавируса, в том числе 190 – за последние сутки. 51 151 пациент при этом полностью выздоровел, за сутки из больниц выписали 127 человек.
Ранее медики заявили об угрозе появления более опасных последствий COVID-19 у детей. Отмечалось, что в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа маленьких пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заражении коронавирусом.
Комментарии
Готовят нас к принудительной шмурдякизации детей.
7.10.2021 17:56
- гость -
Готовят нас к принудительной шмурдякизации детей.
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Чушь не пори.