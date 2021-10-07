Новорожденная девочка с COVID-19 умерла в Новосибирской области

В Новосибирской области скончалась новорожденная девочка с подтверждённым коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

В общей сложности за минувшие сутки в области зарегистрировали 14 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе умерло 3073 человека с диагностированным заболеванием.

За весь период в регионе выявили 64 758 случаев коронавируса, в том числе 190 – за последние сутки. 51 151 пациент при этом полностью выздоровел, за сутки из больниц выписали 127 человек.

Ранее медики заявили об угрозе появления более опасных последствий COVID-19 у детей. Отмечалось, что в Санкт-Петербурге наблюдается рост числа маленьких пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заражении коронавирусом.