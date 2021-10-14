Отметил рождение дочери. На Алтае мужчина поджёг сено односельчанина из-за пьяной ссоры

Полицейские задержали 25-летнего жителя села Безголосово Алейского района, подозреваемого в поджоге сена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сельчанин рассказал правоохранителям, что накануне пришёл к своему другу в гости и помог ему отремонтировать шины, а затем предложил отметить радостное событие – рождение дочери.

Однако после застолья между мужчинами вспыхнула ссора, во время которой молодой отец и решил поджечь сено приятеля. Огонь не только уничтожил урожай, но и частично повредил надворную постройку.

Сумма ущерба, по предварительным данным, составила более 65 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Теперь мужчине грозит до пяти лет колонии.