Два автомобиля столкнулись возле "Карандин-Арены" в Барнауле

Две иномарки столкнулись на улице Солнечная Поляна в Барнауле. Согласно видеозаписи, которую опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул", авария произошла неподалёку от "Карандин-Арены".

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ДПС. Подробности происшествия и состояние пострадавших уточняется.

Напомним, утром 15 октября массовое ДТП произошло на трассе Барнаул – Павловск.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель Hyundai Accent во время движения в сторону Павловска выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Caldina, за рулём которой был 30-летний мужчина. После этого Toyota столкнулась с Land Rover, который ехал в попутном направлении.

Пострадали в итоге четыре человека: водитель и 23-летний пассажир Accent и два пассажира Caldina – 32-летний мужчина и 18-летний парень. Теперь полицейские проводят проверку по факту аварии.