Алтай оказался в конце рейтинга регионов РФ по вкладам населения

Прирост вкладов в 2025 году в крае составил 18,5%

09 февраля 2026, 19:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край занял 66-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по вкладам населения, а Республика Алтай — 78-е, сообщает РИА Новости.

Для расчетов использовались данные Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады/депозиты и другие привлеченные средства физлиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2026 года. Изменение рассчитано к объему вкладов на 1 января 2025 года.

«В Алтайском крае объем вкладов на душу населения на 1 января 2026 года составляет 245,1 тыс. руб. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам — 5,1. Прирост вкладов в 2025 году составил 18,5%», — следует из данных агентства.

В Республике Алтай объем вкладов на душу населения составил 137,7 тысячи рублей, отношение вкладов к доходам — 3, прирост за год — 19%.

Среди регионов Сибири выше всего закрепилась Новосибирская область, заняв 21-е место. Объем вкладов на душу населения в регионе достиг 407,9 тысячи рублей.

Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В Москве среднедушевой вклад жителей превысил 1,8 млн рублей на человека, в Санкт-Петербурге — более 1 млн рублей , а в Ненецком автономном округе — 735,8 тысячи рублей.

Нижние строчки заняли Дагестан (61,6 тысячи рублей), Чеченская Республика (31,5 тысячи) и Республика Ингушетия (26,4).