Алтай оказался в конце рейтинга регионов РФ по вкладам населения
Прирост вкладов в 2025 году в крае составил 18,5%
09 февраля 2026, 19:30, ИА Амител
Алтайский край занял 66-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по вкладам населения, а Республика Алтай — 78-е, сообщает РИА Новости.
Для расчетов использовались данные Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады/депозиты и другие привлеченные средства физлиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2026 года. Изменение рассчитано к объему вкладов на 1 января 2025 года.
«В Алтайском крае объем вкладов на душу населения на 1 января 2026 года составляет 245,1 тыс. руб. Отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам — 5,1. Прирост вкладов в 2025 году составил 18,5%», — следует из данных агентства.
В Республике Алтай объем вкладов на душу населения составил 137,7 тысячи рублей, отношение вкладов к доходам — 3, прирост за год — 19%.
Среди регионов Сибири выше всего закрепилась Новосибирская область, заняв 21-е место. Объем вкладов на душу населения в регионе достиг 407,9 тысячи рублей.
Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. В Москве среднедушевой вклад жителей превысил 1,8 млн рублей на человека, в Санкт-Петербурге — более 1 млн рублей , а в Ненецком автономном округе — 735,8 тысячи рублей.
Нижние строчки заняли Дагестан (61,6 тысячи рублей), Чеченская Республика (31,5 тысячи) и Республика Ингушетия (26,4).
19:49:51 09-02-2026
Пусть лица, косвенно отвечающие за этот показатель, задумаются, а с хрена ли это?
20:54:15 09-02-2026
Гость (19:49:51 09-02-2026) Пусть лица, косвенно отвечающие за этот показатель, задумают...
А чего им задумываться, всё соответствует статистике. Алтайский край по средней ЗП и иным показателям традиционно находится в конце рейтинга регионов. Даже если взять "надутую" статистикой среднюю ЗП в АК в районе 63 тысяч, о каких накоплениях может идти речь? Ну, только если о гробовых, и то далеко не у всех.
20:07:06 09-02-2026
ложить нечего...
20:32:35 09-02-2026
Кость (20:07:06 09-02-2026) ложить нечего...... может работать пойти, а? Да не, себя жалко...
22:10:55 09-02-2026
Гость (20:32:35 09-02-2026) может работать пойти, а? Да не, себя жалко...... Да где уж нам,ты тут один "пахарь". По блату бумажки перекладываешь,стахановец?
08:13:03 10-02-2026
Гость (20:32:35 09-02-2026) может работать пойти, а? Да не, себя жалко...... Вопрос явного бездельника или захребетника.
11:19:32 10-02-2026
Кость (20:07:06 09-02-2026) ложить нечего...... Класть
11:51:23 10-02-2026
Кость (20:07:06 09-02-2026) ложить нечего...... класть
08:14:18 10-02-2026
Зато по темпам вымирания на первых местах.Какие заболевания не возьми ,мы в лидерах.
08:34:20 10-02-2026
афиноген то с акакием - одно лицо!
09:00:31 10-02-2026
Гость (08:34:20 10-02-2026) афиноген то с акакием - одно лицо!... И повсекакий оттуда же.
09:04:40 10-02-2026
Гость (08:34:20 10-02-2026) афиноген то с акакием - одно лицо!... Это как такое может быть?Если у нас солидарная позиция ,то пусть будет так,я согласен.Главное ,чтобы истина была на первом месте,а остальные все предположения мне как то до лампочки.Ройся дальше.
09:08:25 10-02-2026
Гость (08:34:20 10-02-2026) афиноген то с акакием - одно лицо!... Они просто работают в одной организации. Потому и IP одинаковый
10:25:19 10-02-2026
Гость (09:08:25 10-02-2026) Они просто работают в одной организации. Потому и IP одинако... Угу с шинником и мусиком на шинном заводе .
10:31:01 10-02-2026
Гость (10:25:19 10-02-2026) Угу с шинником и мусиком на шинном заводе . ... не надо ля-ля!
я - работаю в офисе!
13:05:27 10-02-2026
Мусик (10:31:01 10-02-2026) не надо ля-ля!я - работаю в офисе!... Тебе люди пишут, что на шинном. Значит, будешь на шинном.
08:56:54 10-02-2026
Нищий дотационный регион. Доходы минимальны. Сбережениям взяться неоткуда. И вы когда про всю страну здесь плюетесь, вспоминайте, что вы - дно на карте страны. А есть нормальные регионы.
09:49:57 10-02-2026
Гость (08:56:54 10-02-2026) Нищий дотационный регион. Доходы минимальны. Сбережениям взя... А мы потому и плюёмся ,что дном не хотим быть.Почему нам отвели такую участь?
10:29:07 10-02-2026
Афиноген (09:49:57 10-02-2026) А мы потому и плюёмся ,что дном не хотим быть.Почему нам отв... ударным трудом поднимайте личное благосостояние и соответсвенно АК
11:37:09 10-02-2026
Мусик (10:29:07 10-02-2026) ударным трудом поднимайте личное благосостояние и соответсве... Я за свою жизнь отпахал немало ,тебе того же желаю.А эти лозунги -девизы ,типа -работай больше ,жить будешь лучше ,они для дурачков.Здесь ты хоть из кожи вон вылезь ,шишь получишь.Помнишь ,как у Высоцкого: "Хочешь жни ,а хочешь куй,всё равно получишь ..."
20:48:38 10-02-2026
Алтайский край ВЫМИРАЕТ при ельцинско-путинской власти. Конец пришел. За 35 лет довели регион до гробовой доски!