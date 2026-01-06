Алтайский край вошел в двадцатку регионов, где чаще всего оформляют самозапрет на кредиты
Меру ввели в 2025-м, чтобы уберечь россиян от мошенников
06 января 2026, 22:30, ИА Амител
Алтайский край занял 19-е место среди 85 российских субъектов в рейтинге по количеству установленных самозапретов на оформление кредитов. Об этом пишет ngs22.ru со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Данные предоставлены по итогам всего 2025 года.
Всего в течение этого периода самозапрет оформили 296 831 человек. При этом было подано лишь 26 216 заявлений на снятие уже установленных ограничений. Всего же на конец года активный статус самозапрета сохранили 255 434 человека.
В соседней Новосибирской области мера оказалась еще популярнее – там за год подали более 400 тысяч заявлений на самозапрет, а к концу года этот статус сохранили почти 350 тысяч человек. Регион занял в вышеупомянутом рейтинге 12-е место. А вот Республика Алтай, напротив, оказалась в конце списка: 15,7 тысячи самозапретов к концу года и 82-е место.
Напомним, самозапрет на оформление кредитов – банковская услуга, которая появилась в России в марте 2025-го. Установив этот статус, человек сам ограничивает себе выдачу кредитов и займов. Российские власти разработали эту меру как инструмент защиты населения от различных мошенников. Впрочем, еще осенью аналитики указывали, что многие россияне используют самозапрет не только как страховку, но и как способ уберечь себя от спонтанных займов и необдуманных трат.
02:39:56 07-01-2026
Кредиты надо только через МАХ выдавать!
02:02:20 10-01-2026
Полная стоимость кредита ПСК - 55%-65%, плюс, сумма основная, тело кредита =100%.
Суммируем, получаем долг 165% годовых вместе со страховкой.
В СССР ипотека была под 1% годовых, квартиры выдавали за труд без халтуры.
В России самые жестокие условия кредитования, зависят от сша и Центробанка.
Нам запрещают быть от них независимыми.
Я бы давно это разрулила, будь я президентом или в правительстве. А им платят за коррупцию и развал экономики!
09:09:42 10-01-2026
Гость (02:02:20 10-01-2026) Полная стоимость кредита ПСК - 55%-65%, плюс, сумма основная... В СССР ипотека? Это дрянное и поскуднее слово там не знали. "Я бы давно это разрулила, будь я президентом или в правительстве." Это может сделать только народ непосредственно голосую и контролируя в небольшом количестве исполнительную структуру через свои гаджеты. Президент и жирные коты в правительстве, жирующие, как коты в сметане, будут не нужны, ибо они пожирают бюджет без зазрения совести.