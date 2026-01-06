Алтайский край вошел в двадцатку регионов, где чаще всего оформляют самозапрет на кредиты

Меру ввели в 2025-м, чтобы уберечь россиян от мошенников

06 января 2026, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 19-е место среди 85 российских субъектов в рейтинге по количеству установленных самозапретов на оформление кредитов. Об этом пишет ngs22.ru со ссылкой на Объединенное кредитное бюро. Данные предоставлены по итогам всего 2025 года.

Всего в течение этого периода самозапрет оформили 296 831 человек. При этом было подано лишь 26 216 заявлений на снятие уже установленных ограничений. Всего же на конец года активный статус самозапрета сохранили 255 434 человека.

В соседней Новосибирской области мера оказалась еще популярнее – там за год подали более 400 тысяч заявлений на самозапрет, а к концу года этот статус сохранили почти 350 тысяч человек. Регион занял в вышеупомянутом рейтинге 12-е место. А вот Республика Алтай, напротив, оказалась в конце списка: 15,7 тысячи самозапретов к концу года и 82-е место.

Напомним, самозапрет на оформление кредитов – банковская услуга, которая появилась в России в марте 2025-го. Установив этот статус, человек сам ограничивает себе выдачу кредитов и займов. Российские власти разработали эту меру как инструмент защиты населения от различных мошенников. Впрочем, еще осенью аналитики указывали, что многие россияне используют самозапрет не только как страховку, но и как способ уберечь себя от спонтанных займов и необдуманных трат.