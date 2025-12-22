Алтай оказался в конце рейтинга регионов по ключевым сферам развития в 2025 году

Оба Алтая – и край, и республика – показали не самые лучшие результаты

22 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 62-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в итоговом рейтинге регионов России, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.

Итоговый рейтинговый балл представляет собой среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2025 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.



Кстати, если сравнивать с итогами 2024 года, Алтайский край снизился на одну позицию – с 61-й строчки на 62-ю. А Республика Алтай сохранила свое место – 82-е.

«В Алтайском крае итоговый рейтинговый балл – 49,52», – говорится в исследовании.

Республика Алтай находится в рейтинге значительно ниже. Здесь итоговый балл составляет 33,43.

Среди регионов Сибири выше всего закрепились Новосибирская область (14-е место, 65,76 балла) и Красноярский край (22-е место, 61,64).

Лидерами стали Москва (86,81), Санкт-Петербург (85,00) и Московская область (81,88). В конце списка оказались Еврейская автономная область (32,65), Республика Тыва (27,33) и Республика Ингушетия (25,78).

