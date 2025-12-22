Алтай оказался в конце рейтинга регионов по ключевым сферам развития в 2025 году
Оба Алтая – и край, и республика – показали не самые лучшие результаты
22 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
Алтайский край занял 62-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в итоговом рейтинге регионов России, а Республика Алтай – 82-е, сообщает РИА Новости.
Итоговый рейтинговый балл представляет собой среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2025 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.
Кстати, если сравнивать с итогами 2024 года, Алтайский край снизился на одну позицию – с 61-й строчки на 62-ю. А Республика Алтай сохранила свое место – 82-е.
«В Алтайском крае итоговый рейтинговый балл – 49,52», – говорится в исследовании.
Республика Алтай находится в рейтинге значительно ниже. Здесь итоговый балл составляет 33,43.
Среди регионов Сибири выше всего закрепились Новосибирская область (14-е место, 65,76 балла) и Красноярский край (22-е место, 61,64).
Лидерами стали Москва (86,81), Санкт-Петербург (85,00) и Московская область (81,88). В конце списка оказались Еврейская автономная область (32,65), Республика Тыва (27,33) и Республика Ингушетия (25,78).
Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов России по доходам населения. Жителям не хватает даже на два фиксированных набора потребительских товаров и услуг.
15:38:32 22-12-2025
Это ,что ?-ещё один повод для предновогдней радости?Добиваемся рекордов по урожаю и в то же самое время находимся в конце рейтинга регионов по уровню жизни?Прямо голубая мечта эксплуататора.
17:20:41 22-12-2025
Стабильность края в этих рейтингах вызывает диссонанс с тем , что начальство хвалит управляющего
18:30:20 22-12-2025
Гость (17:20:41 22-12-2025) Стабильность края в этих рейтингах вызывает диссонанс с тем ... Может так и задумывалось.
09:05:29 23-12-2025
Неожиданная новость...
09:27:08 23-12-2025
А вся наша продвинутая молодежи уезжает в Москву и Санкт-Петербург. Здесь развивать и развиваться не хотят...
10:53:50 23-12-2025
Во всем виновата статистика. Она выдает не правильные циферки. Нам говорят что край нищий, а по факту на дорогах полно машин, все парковки заставлены. В школах и детских садах мест не хватает. Все квартиры раскуплены.
13:29:16 23-12-2025
Гость (10:53:50 23-12-2025) Во всем виновата статистика. Она выдает не правильные циферк... Да ,есть и кучка богатеев.Но основная масса населения в нищете.Поезжай по деревням ,погляди на "роскошную"жизнь селян.А в городе тоже не ахти,пенсионеры нищие,учителя,преподаватели,да и просто трудовой люд тоже самое.Так что не надо трындеть про неправильную статистику.
00:25:05 24-12-2025
Акакий (13:29:16 23-12-2025) Да ,есть и кучка богатеев.Но основная масса населения в нище... Уже много лет, ещё с начала 2000-х, слышу от приезжих, что Барнаул поражает обилием дорогих авто. Это на фоне неприметной статистики. С жильём не такая очевидная ситуация, т.к. его берут сейчас, в большинстве своём, ради вложения свободных денег. Да, в Алтайском крае до сих пор 40% населения проживает в сельской местности и это один из самых высоких показателей в стране. Видимо, поэтому и доходы на душу населения официально не такие высокие (и другие подобные показатели). Пенсионеры по всей стране (если не считать военных и из силовых структур, бывших чиновников, судей) находятся по доходам не в лучшей ситуации по сравнению с работающими. С учителями вопрос спорный. Преподаватели в ССУЗах и ВУЗах зарабатывают относительно неплохо. В то же время, предприниматели во многих сферах жалуются на то, что работников не хватает - либо приходят на короткое время и пропадают после первого же аванса, либо не хотят работать за предлагаемую з/п, что говорит о том, что есть варианты либо "чёрного" заработка, либо вахты (тоже нередко "вчёрную"). И если власти что-то и делать, то бороться за статистические показатели, т.е. с теневой экономикой. Будет ли в восторге население? Вряд ли. Да и так у нас по выявлению коррупционных преступлений и по факту край впереди планеты всей (если судить по сообщениям в СМИ и инфы, которая до меня доходит официально о том, на кого и где возбуждают уголовные дела). В том же самом Новосибирске процент городского населения доходит до 80, есть крупные промышленные предприятия, которые ничего не скрывают в плане доходов, зарплат и т.д. - отсюда и статистика гораздо лучше. Недаром, ещё будучи зам. главы города в начале 2000-х, экс-мэр Колганов В.Н. предлагал оценивать экономику города в первую очередь по товарообороту, который был необычно высоким по сравнению с другими гораздо более скромными показателями.
11:32:29 23-12-2025
Пару лет в кругу некоторых людей сказал, что край на десять лет отстаёт от страны в среднем. И то просто на вскидку, я не был в Москве, Питере, Тюмени и других городах, возможно и на лет 20-30...
И один, казалось бы, прозревший, аж обиделся, сказал что нет, и почему...
Край будет отсталым и отставать, если из него высасывать соки, снимать с него прибыль, а взамен ничего не давать.
Отсюда везут всё что только можно, а сюда... Чем дальше в село, тем дороже, а за ниже...
В сёлах просто выживают, какое там развитие, им бы просто выжить...
Гармоничное развитие в стране?... - нет!
Кто то хочет жить на всю катушку и плевать на всех остальных.
14:17:38 23-12-2025
Плохо живут лентяи и бездельники. Посмотрите сколько дворов в селе строится.