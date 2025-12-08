Алтайская "нефть". Почему край должен срочно занимать нишу глубокой переработки меда

Для региона это одно из самых перспективных направлений

Мед – одно из главных богатств Алтайского края. Его здесь называют "нефтью", "валютой" региона. Экспорт растет, а край уверенно держит первое место в России по производству меда и занимает третью позицию по выпуску продукции на его основе, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Меда на Алтае действительно много. Сегодня он перестает быть просто сладостью – и тренды меняются стремительно. Пчелопродукты становятся основой для новых направлений: их все активнее используют в медицине, косметологии и в целях профилактики. Этого требуют и госстратегии, направленные на здоровье людей, и запрос потребителей на натуральность и заботу о себе.

Об этом говорили на круглом столе, который в рамках "Апифорума Алтай – 2025" организовал Алтайпищепром совместно с переработчиками пчелопродукции. Заместитель начальника профильного управления Ирина Попова отметила: сегодня в Алтайском крае выпускают уже более 700 наименований товаров на основе меда и пчелопродукции – и пока только в двух сферах: пищевой и косметической, однако нужно активнее выходить в сегмент лекарственных препаратов, с учетом тех тенденций, которые происходят в области здравоохранения, превентивной и персонифицированной медицины.

«Нам необходимо, я имею в виду предприятия, обязательно входить в этот сегмент. Потому что производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью, как мне кажется, для любого бизнеса является ключевым фактором, экономической составляющей. С 2018 года, для того чтобы углубленная переработка любого сырья Алтайского края была подведена под научную основу, у нас реализуются гранты губернатора Алтайского края в сфере биотехнологий», – отметила Ирина Попова.

Одним из первых такой возможностью воспользовался Апифитоцентр "Алтайский нектар" из Заринска. Совместно с учеными Алтайского медуниверситета компания разработала инновационный продукт – биологически активную добавку нефробиолитик на основе прополиса и лечебных трав. Она предназначена для профилактики мочекаменной болезни.

И сейчас самое лучшее время для таких разработок, уверен проректор по стратегическому и инновационному развитию Алтайского медицинского университета Евгений Попов. Уже с 1 марта 2026 года врачи официально смогут назначать пациентам БАДы из специального перечня Минздрава.

«Если вам необходимы исследования, для того чтобы разработать новый продукт, вывести его на рынок, это к нам, потому что помимо самой лаборатории мы вам предлагаем уникальные таланты наших фармакологов с точки зрения того, какие компоненты могут сделать ваш продукт уникальным на рынке», – рассказал Евгений Попов.

Грантовая поддержка позволяет снизить стоимость исследований почти вдвое. Но есть и другие меры поддержки – от Центра кластерного развития и фонда МСП. Например, тот же "Алтайский нектар" смог модернизировать свое производство благодаря льготному кредиту на покупку оборудования. Поставщиков нашли на выставке в Москве, участие в которой также было профинансировано в рамках господдержки.

«Мы получили упакованное коммерческое предложение на поставку оборудования, приехали, здесь свои силы оценили, финансовый ресурс, которым мы располагаем. Пришли к уважаемым специалистам Управления перерабатывающей промышленности – Ирине Сергеевне и Ясе Ярославовне, заручились их поддержкой, вместе с ними определили дорожную карту по привлечению льготного кредитного ресурса и достаточно оперативно смогли эту дорожку пройти. На каждом этапе нас поддержали, нам дали необходимые и компетентные консультации и мы дошли до получения кредита и смогли проект реализовать», – подчеркнул учредитель предприятия "Алтайский нектар" Вадим Переладов.

Сегодня благодаря новому оборудованию технологический цикл у предприятия сократился в разы: если раньше на получение экстракта прополиса уходил почти месяц, то теперь – всего сутки. Результатом четырехчасовой дискуссии за круглым столом стало ясное понимание, что глубокая переработка пчелопродукции – это одно из самых перспективных направлений для Алтайского края.

Мощная сырьевая база, поддержка государства, интерес медицины и растущий спрос на натуральные профилактические продукты открывают для производителей новые рынки. Это шанс не просто продавать мед, а создавать ценные и наукоемкие продукты, которые будут востребованы в России и за ее пределами.