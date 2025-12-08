Алтайская "нефть". Почему край должен срочно занимать нишу глубокой переработки меда
Для региона это одно из самых перспективных направлений
08 декабря 2025, 13:30, ИА Амител
Мед – одно из главных богатств Алтайского края. Его здесь называют "нефтью", "валютой" региона. Экспорт растет, а край уверенно держит первое место в России по производству меда и занимает третью позицию по выпуску продукции на его основе, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Меда на Алтае действительно много. Сегодня он перестает быть просто сладостью – и тренды меняются стремительно. Пчелопродукты становятся основой для новых направлений: их все активнее используют в медицине, косметологии и в целях профилактики. Этого требуют и госстратегии, направленные на здоровье людей, и запрос потребителей на натуральность и заботу о себе.
Об этом говорили на круглом столе, который в рамках "Апифорума Алтай – 2025" организовал Алтайпищепром совместно с переработчиками пчелопродукции. Заместитель начальника профильного управления Ирина Попова отметила: сегодня в Алтайском крае выпускают уже более 700 наименований товаров на основе меда и пчелопродукции – и пока только в двух сферах: пищевой и косметической, однако нужно активнее выходить в сегмент лекарственных препаратов, с учетом тех тенденций, которые происходят в области здравоохранения, превентивной и персонифицированной медицины.
«Нам необходимо, я имею в виду предприятия, обязательно входить в этот сегмент. Потому что производство продуктов с более высокой добавленной стоимостью, как мне кажется, для любого бизнеса является ключевым фактором, экономической составляющей. С 2018 года, для того чтобы углубленная переработка любого сырья Алтайского края была подведена под научную основу, у нас реализуются гранты губернатора Алтайского края в сфере биотехнологий», – отметила Ирина Попова.
Одним из первых такой возможностью воспользовался Апифитоцентр "Алтайский нектар" из Заринска. Совместно с учеными Алтайского медуниверситета компания разработала инновационный продукт – биологически активную добавку нефробиолитик на основе прополиса и лечебных трав. Она предназначена для профилактики мочекаменной болезни.
И сейчас самое лучшее время для таких разработок, уверен проректор по стратегическому и инновационному развитию Алтайского медицинского университета Евгений Попов. Уже с 1 марта 2026 года врачи официально смогут назначать пациентам БАДы из специального перечня Минздрава.
«Если вам необходимы исследования, для того чтобы разработать новый продукт, вывести его на рынок, это к нам, потому что помимо самой лаборатории мы вам предлагаем уникальные таланты наших фармакологов с точки зрения того, какие компоненты могут сделать ваш продукт уникальным на рынке», – рассказал Евгений Попов.
Грантовая поддержка позволяет снизить стоимость исследований почти вдвое. Но есть и другие меры поддержки – от Центра кластерного развития и фонда МСП. Например, тот же "Алтайский нектар" смог модернизировать свое производство благодаря льготному кредиту на покупку оборудования. Поставщиков нашли на выставке в Москве, участие в которой также было профинансировано в рамках господдержки.
«Мы получили упакованное коммерческое предложение на поставку оборудования, приехали, здесь свои силы оценили, финансовый ресурс, которым мы располагаем. Пришли к уважаемым специалистам Управления перерабатывающей промышленности – Ирине Сергеевне и Ясе Ярославовне, заручились их поддержкой, вместе с ними определили дорожную карту по привлечению льготного кредитного ресурса и достаточно оперативно смогли эту дорожку пройти. На каждом этапе нас поддержали, нам дали необходимые и компетентные консультации и мы дошли до получения кредита и смогли проект реализовать», – подчеркнул учредитель предприятия "Алтайский нектар" Вадим Переладов.
Сегодня благодаря новому оборудованию технологический цикл у предприятия сократился в разы: если раньше на получение экстракта прополиса уходил почти месяц, то теперь – всего сутки. Результатом четырехчасовой дискуссии за круглым столом стало ясное понимание, что глубокая переработка пчелопродукции – это одно из самых перспективных направлений для Алтайского края.
Мощная сырьевая база, поддержка государства, интерес медицины и растущий спрос на натуральные профилактические продукты открывают для производителей новые рынки. Это шанс не просто продавать мед, а создавать ценные и наукоемкие продукты, которые будут востребованы в России и за ее пределами.
"мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало"------ Пушкин не зря сказал это.
14:14:32 08-12-2025
Да уж,в наш рот точно ничего не попадает.Будь то хоть рекордный урожай пшеницы,свеклы,подсолнечника или того же мёда-мы неизменно в хвосте показателей уровня жизни населения.Не знаю, какой тут чудодейственный продукт может нам помочь .Наверное только волшебная палочка или по щучьему велению.
14:28:51 08-12-2025
Никому ваш мьйот не нужен, сахар жрать неполезно.
16:19:18 08-12-2025
Гость (14:28:51 08-12-2025) Никому ваш мьйот не нужен, сахар жрать неполезно.... Может ты и сахар жрёшь, а я так медок полезный, витаминный с Алтайской пасеки, чего и всем советую
20:01:36 08-12-2025
Гость (14:28:51 08-12-2025) Никому ваш мьйот не нужен, сахар жрать неполезно.... Не кисло так прибалбесило, с чего так штырит?
14:41:48 08-12-2025
перевожу с продаванско-замещательского на человеческий: мы хотим чтобы мед стоил как черная икра
16:22:04 08-12-2025
самый ценный мед как раз не переработанный, не очищенный
19:34:35 08-12-2025
Всё равно в Турции мёд вкуснее и его гораздо больше.
20:08:07 08-12-2025
Гость (19:34:35 08-12-2025) Всё равно в Турции мёд вкуснее и его гораздо больше.... Кто-то вам запрещает уехать в турцию или мёд турецкий откушивать? А вообще 1 на вкус и цвет все фломастеры разные, 2 мед очень своеобразный продукт, вкус зависит от растений с которых собран нектар.
Ваш турецкий сосновый мед, я даже даром не возьму, не то что покупать. Производят его там больше а про вкус до посинения можно спорить.
22:23:47 08-12-2025
Можно медовуху гнать и ею синячить.
06:42:27 09-12-2025
Сколько меда надо в год на семью? А картошки или макарон?
15:44:35 09-12-2025
Россия может млрд зарабатывать на меде.