Медали, машины и Роберт Паттинсон: как в Барнауле прошла "Алтайская регата"

Рассказываем, как прошли международные соревнования по гребле и чем они запомнятся горожанам

19 сентября 2023, 14:00, ИА Амител erid: LjN8KNEAs

Соревнования "Алтайская регата" в Барнауле / Фото: Говард Артур

С 15 по 17 сентября 2023 года на гребном канале в Барнауле состоялась "Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко" – этап крупнейших в России международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

Что это был за турнир?

Кубок братьев Агеевых (AAACUP*) имеет многолетнюю историю, в 2023 году турнир уже в 23-й раз прошел в Москве. Организаторы приняли решение расширить географию, и право проведения соревнований получил Алтайский край.

Одна из главных задач ­– популяризировать все возможные виды гребли, привлекая к участию не только профессиональных спортсменов, но и любителей разных возрастов.

В торжественной церемонии открытия соревнований принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выступил с приветственной речью и пожелал спортсменам красивых и увлекательных стартов.

Успехов участникам турнира пожелали и его организаторы – олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко.

Также во время церемонии открытия состоялся парад флагов – представление стран-участниц "Алтайской регаты": кубка ААА, яркие выступления танцевальных коллективов и юных воспитанников спортивных школ по ушу и художественной гимнастике.

















Соревнования по гребле "Алтайская регата" / Фото: Артур Говард

Какие там были соревнования?

В течение трех дней спортсмены разыгрывали медали в трех видах программы гребли:

на байдарках и каноэ;

на лодках "Дракон";

на SUP-бордах*.

"Алтайская регата" / Фото: Артур Говард

Изюминкой турнира в Барнауле стала "Гонка чемпионов", в которой приняли участие 40 топовых байдарочников и каноистов мира из восьми стран:

России;

Беларуси;

Болгарии;

Турции;

Колумбии;

Чили;

Узбекистана;

Таджикистана.

В том числе и призеры Олимпийских игр, многократные чемпионы Европы и мира и участники чемпионата мира – 2023 в Дуйсбурге. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов.

Соревнования по гребле "Алтайская регата" / Фото: Артур Говард

На гребном канале Барнаула прошли красочные гонки на лодках "Дракон" – ярких массивных лодках в форме драконов – среди смешанных команд на дистанциях 200 и 500 метров в возрастных категориях open* и 40+.

Ценители SUP-гребли могли проявить себя как на жестких досках (hard boat*), так и на надувных (inflatable boat*) на дистанциях:

Спринт (на 200 м по прямой). В технической гонке (на 4 км с поворотами вокруг буев). На длинной дистанции (по кругу на 6 км).

В "Гонке чемпионов" были разыграны медали на дистанции 500 м в заездах байдарок и каноэ-одиночек, на дистанции 350 м – среди смешанных экипажей двоек, а также в уникальной комбинированной эстафете 4 по 200 метров.

В эстафете соревновались команды, составленные из четырех разных экипажей-одиночек (мужская байдарка, женская байдарка, мужское каноэ, женское каноэ).













Соревнования по гребле "Алтайская регата" / Фото: Артур Говард

Смешанные экипажи в "Гонке чемпионов" формировали путем случайной жеребьевки, которая прошла накануне старта турнира в прямом эфире телеканала "Катунь 24". В ней принимали участие:

основатель AAACUP Александр Агеев;

глава Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков;

олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Дьяченко;

призер Олимпийских игр по дзюдо Иван Нифонтов;

чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков;

участники "Гонки чемпионов".

Кто победил?

В заезде смешанных каноэ-двоек победу одержал российско-белорусский экипаж Захара Петрова и Юлии Трушкиной. Отметим, что Петров также выиграл в Барнауле золото в финале каноэ-одиночек на дистанции 500 м.

Второе место заняли колумбийцы Алехандро Родригес и Мануэла Гомес, третьими стали россиянка Олеся Ромасенко и белорус Артем Козырь. Шестикратный призер чемпионатов мира Ромасенко – постоянная участница и призер AAACUP.

В завершении третьего соревновательного дня финальным аккордом стал карнавальный заезд "SUPряжение", организованный Туристским информационным центром Алтайского края.

Участники на SUP-бордах преодолели дистанцию в красочных нарядах и костюмах, не только удерживая равновесие на доске, но и пританцовывая под музыку.

Разнообразию и фантазии участников не было предела – были и мифические герои, и ростовые куклы различных персонажей и животных, и фигура Роберта Паттинсона в полный рост.

Ну и конечно, нельзя не упомянуть о большом розыгрыше призов для зрителей и участников соревнований. Каждый день в рамках "Алтайской регаты" проходила акция с вручением подарков от спонсоров события. Главными призами были автомобили, предоставленные генеральным партнером мероприятия ­– ООО "Барнаульский завод АТИ".









Соревнования по гребле "Алтайская регата". Розыгрыш / Фото: Артур Говард

Хочется отдельно поздравить обладателей новеньких автомобилей:

"Алтайская регата: Кубок ААА" прошла на ура. Спасибо Барнаулу, участникам и гостям соревнований.

*AAACUP ("ЭйЭйЭйСиЮПи"); SUP-бордах ("Сап-бордах"); open​ ("опен"); hard boat ("хард боат"); inflatable boat ("инфлайтэбл боат"); Lada Granta ("Лада Гранта"); Changan Alsvin ("Чанган Алсвин").

РОО "ФГБК Алтайского края"

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