Арестованному экс-главе Алтайкрайимущества Александру Теплову не удалось покинуть СИЗО

Обвиняемый в превышении полномочий экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 25 марта 2026 года

11 февраля 2026, 15:22, ИА Амител

Александр Теплов / Фото: группа Алтайкрайимущества во "ВКонтакте"

Центральный районный суд Барнаула 3 февраля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову.

Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс‑службе судов Алтайского края в беседе с изданием "Банкфакс". Согласно постановлению суда, он останется в следственном изоляторе до 25 марта 2026 года.

Александр Теплов находится в СИЗО с 30 сентября прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), однако детали дела официально не раскрываются.

Отставка Теплова произошла на фоне выявленных прокуратурой нарушений в работе Алтайкрайимущества. По данным источников издания, внимание правоохранителей могли привлечь несколько эпизодов, связанных с проведением торгов по спорным земельным участкам.

В частности, речь идет о крупной площадке на улице Власихинской, вокруг которой уже разгорелось несколько скандалов, о наделе возле горнолыжного комплекса "Авальман" в Барнауле, а также о двухэтажном особняке, который, по некоторым сведениям, ранее мог служить "резиденцией" бывшего губернатора.

В настоящее время объект находится в собственности Алтайского края, принадлежит АО "Колос" и сдается в аренду коммерческим организациям.

На данный момент следствие продолжается, а подробности вменяемых Теплову действий остаются за рамками публичного обсуждения.