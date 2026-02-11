Арестованному экс-главе Алтайкрайимущества Александру Теплову не удалось покинуть СИЗО
Обвиняемый в превышении полномочий экс-чиновник останется в следственном изоляторе до 25 марта 2026 года
11 февраля 2026, 15:22, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула 3 февраля продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему руководителю управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову.
Информацию об этом подтвердили в объединенной пресс‑службе судов Алтайского края в беседе с изданием "Банкфакс". Согласно постановлению суда, он останется в следственном изоляторе до 25 марта 2026 года.
Александр Теплов находится в СИЗО с 30 сентября прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), однако детали дела официально не раскрываются.
Отставка Теплова произошла на фоне выявленных прокуратурой нарушений в работе Алтайкрайимущества. По данным источников издания, внимание правоохранителей могли привлечь несколько эпизодов, связанных с проведением торгов по спорным земельным участкам.
В частности, речь идет о крупной площадке на улице Власихинской, вокруг которой уже разгорелось несколько скандалов, о наделе возле горнолыжного комплекса "Авальман" в Барнауле, а также о двухэтажном особняке, который, по некоторым сведениям, ранее мог служить "резиденцией" бывшего губернатора.
В настоящее время объект находится в собственности Алтайского края, принадлежит АО "Колос" и сдается в аренду коммерческим организациям.
На данный момент следствие продолжается, а подробности вменяемых Теплову действий остаются за рамками публичного обсуждения.
Мать Александра Теплова Ирина Георгиевна – доктор экономических наук. Работала руководителем администрации генерального директора и главным научным сотрудником АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», директором ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай». В 2011 и 2016 годах избиралась депутатом краевого Законодательного собрания. 25 ноября 2019 года была приговорена Бийским городским судом к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн рублей по делу о многомиллионной растрате в ФНПЦ «Алтай». Прокуратура обжаловала приговор, но Алтайский краевой суд оставил его в силе.
АО «ФНПЦ «Алтай» в Бийске (ул. Социалистическая, 1) — ведущее предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на разработке и производстве спецхимии, боеприпасов, ракетных двигателей и гражданской продукции (датчики, комплексы дефектоскопии)
