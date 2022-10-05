Барнаул без «Москвича». Возрождённый автозавод начал формировать дилерскую сеть в стране

Автозавод «Москвич» заявил о предстоящем открытии дилерских центров в 23 крупнейших регионах, пишет «Российская газета».

Директор предприятия Дмитрий Пронин отметил, что уже в ближайшее время стартует крупноузловая сборка автомобилей, поэтому понадобятся партнёры для продажи и обслуживания машин на большой территории страны. Напомним, автомобили будут собирать на бывшем московском заводе Renault, который переименовали в «Москвич».

«Завод уже принимает заявки от компаний, которые хотели бы стать официальными дилерами новой марки», — подчеркнул Пронин.

С 3 по 21 октября завод проводит сбор заявок от компаний из 23 городов, чтобы открыть в них официальные дилерские центры. В список попали четыре сибирских города — Кемерово, Красноярск, Новосибирск и Омск. К сожалению, на первом этапе производителя не интересует Барнаул.

Ранее amic.ru показал, как выглядели самые знаменитые модели «Москвича», колесившие по дорогам Советского Союза.