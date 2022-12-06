Все модели уже есть. Барнаульский дилер японских, корейских и немецких автомобилей рассказал, как заработал параллельный импорт

После начала специальной военной операции из-за санкций, введённых против России, из страны ушли многие известные автомобильные бренды, выросли цены, возник дефицит и последовавший за ним ажиотаж у покупателей. Редакция сайта amic.ru поговорила с Константином Шестаком, управляющим директором компании «АЕМ-холдинг», которая является официальным дилером как азиатских (Toyota, Lexus, KIA), так и европейских брендов (Volkswagen, Audi) в Барнауле, чтобы узнать, как обстоят дела с официальными продажами иностранных автомобилей на Алтае. Наладился ли параллельный импорт, нет ли дефицита машин и запчастей, а также что будет с ценами?

Откуда в Россию сейчас завозят новые японские, корейские и европейские автомобили?

— Мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить портфель наших брендов в Барнауле, пока нам это удаётся. Ситуация с официальными поставками новых автомобилей действительно сложная. Прежняя логистика невозможна, кто-то уходит совсем, кто-то остаётся, объём ввозимых автомобилей сильно снижен. По нашим брендам на сегодняшний день есть чёткая позиция импортёров: они не ушли с российского рынка. Все обязательства по гарантийному обслуживанию и решению гарантийных вопросов, связанных с качеством автомобиля, мы в полной мере исполняем. Политическая и экономическая ситуация внесла существенные корректировки в масштабы автомобильного бизнеса, сложно сказать, когда мы вернёмся к прежним объёмам, таких прогнозов не даёт никто. Данная ситуация открыла двери для альтернативного ввоза новых автомобилей с других рынков: параллельного импорта из Казахстана, ОАЭ, Европы, Америки.

За счёт параллельного импорта мы восполняем сложившийся дефицит. В наших ДЦ представлен весь модельный ряд новых автомобилей.

Мы освоили и по необходимости можем воспользоваться любым логистическим каналом из Европы, из Арабских Эмиратов, с американского рынка. Но в большей мере приток новых автомобилей в наш регион осуществляется из соседнего Казахстана. Их рынок с точки зрения эксплуатации автомобиля идентичен нашему, все технические характеристики у автомобилей совпадают. Комплектации практически не отличаются, есть небольшие расхождения по опциям: у нас что-то есть в максимальных, у них в минимальных, и наоборот. Общий список доступных опций одинаковый. Сроки поставок самые минимальные — неделя, максимум две. С любого другого рынка сроки будут более двух месяцев в лучшем случае. Все эти факторы делают рынок Казахстана наиболее привлекательным для потребителя и нас. В нашем салоне представлены автомобили по параллельному импорту.

При этом наш формат работы официального дилера не изменился, мы такие же, как к нам привыкли клиенты. У нас в наличии новые автомобили, мы осуществляем гарантийное и техническое обслуживание, реализуем запасные части, предоставляем все финансовые услуги.

Константин Шестак / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Захватят ли авторынок китайские авто?

— Мы не торопимся связывать себя с китайскими брендами, считаем, что сейчас необходимо подождать. В такой короткий промежуток времени невозможно кардинально развернуть потребителя от привычного предложения на рынке. Объективно говоря, и потребности в этом нет, любой автомобиль любого бренда можно приобрести на территории России.

Сегодня мы не воспринимаем автомобили из КНР своими конкурентами. Мы — разные. Самое интересное, китайские бренды, которые, кажется, только приходят к нам на рынок, в большинстве своём в России были с 2000-х годов. Но почему-то о них не слышали, и они не вызывали такого повышенного интереса. Сейчас для них сложились определённые условия, которыми они, безусловно, пытаются воспользоваться.

Отвечая на ваш вопрос, захвата рынка, конечно, не будет. Но как альтернатива найдутся клиенты, которые воспользуются этим предложением, однако каким будет их дальнейшее впечатление от нового знакомства, покажет время.

АЕМ-холдинг / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Какие японские автомобили можно купить в Алтайском крае?

— Наш холдинг всегда занимал лидирующее место по доле рынка, по объёмам продаж. Темпы работы, которые мы на себя приняли, всё время были высокими. Сейчас мы тоже работаем по максимуму, обеспечиваем большой выбор автомобилей в наличии.

Всё, что касается лидеров рынка, таких как Toyota Camry, Fortuner, RAV4, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300, Lexus RX, GX, новый NX, новый LX — всё в наличии. В разных цветах, в разных комплектациях. KIA поставки автомобилей не прекращаются, все модели так же в наличии. Мы не видим проблем с поставками как минимум до середины 2023 года, надеюсь, дальше ситуация будет только улучшаться.

Когда рынок был стабилен, клиенты больше экспериментировали — новые модели, новые комплектации, новые двигатели. Сейчас со стороны потребителя возник иной вариант спроса — в сложных условиях он предпочитает проверенные марки. Я считаю, это правильно, необходимо ограничить себя от эмоциональных покупок, а совершать рациональные.

АЕМ-холдинг / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На сколько выросли цены на японские автомобили?

— Основной скачок цен произошёл сразу после 24 февраля. На тот момент все импортёры на фоне резкой динамики курса валют официально повысили цены. В июне-июле, когда стали понимать, что ввоза новых автомобилей нет, сложился острый дефицит, цены опять поднялись. Эти факторы сформировал такой рынок, какой мы видим сейчас.

Сегодня роста цен уже нет, они не поднимаются последние два месяца. Мы надеемся, рынок начинает стабилизироваться, если ничего кардинального не случится, роста не будет. И, возможно, цены будут даже снижаться.

АЕМ-холдинг / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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