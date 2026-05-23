Бийчанка перевела аферистам почти 80 тысяч рублей за несуществующий телефон

Предложение показалось девушке выгодным, и она согласилась оформить покупку

23 мая 2026, 15:04, ИА Амител

Телефонный мошенник / Сгенерировано midjourney / amic.ru

В Бийске 28-летняя девушка стала жертвой интернет-мошенников при попытке купить смартфон флагманской серии по сниженной цене. В итоге вместо нового телефона она лишилась почти 80 тысяч рублей.

Как сообщили в полиции, потерпевшая нашла объявление во время просмотра товаров на маркетплейсе. Ее внимание привлекла реклама смартфона последней модели по особенно выгодной стоимости.

После перехода по ссылке девушку перенаправили в мессенджер, где с ней связался человек, представившийся консультантом магазина. Он подробно рассказал о характеристиках устройства, объяснил условия доставки и заверил, что телефон новый и полностью соответствует описанию.

Предложение показалось бийчанке выгодным, и она согласилась оформить покупку. Для оплаты ей отправили ссылку, по которой девушка перевела почти 80 тысяч рублей.

Лишь после перевода денег покупательница решила проверить информацию о продавце. Тогда и выяснилось, что указанной фирмы не существует. Попытки снова связаться с "консультантом" оказались безуспешными. Аккаунт, через который велась переписка, был заблокирован.

Поняв, что стала жертвой аферистов, девушка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — "Мошенничество".

В правоохранительных органах вновь напомнили жителям региона о необходимости соблюдать осторожность при онлайн-покупках. Полицейские советуют не переходить по сомнительным ссылкам, не переводить деньги продавцам вне официальных площадок и обязательно проверять информацию о магазинах перед оплатой товара.