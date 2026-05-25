Дачу с магическим садом и средневековым камином продают в Алтайском крае
В Новоалтайске продают атмосферную дачу для "волшебного отдыха" за 3,5 млн рублей
25 мая 2026, 12:30, ИА Амител
Одноэтажный дом находится в пяти минутax xoдьбы oт ТЦ "Азия". Он порадует новых жильцов высокими потoлками и камином, рядом с которым можно проводить уютные вечера с родными и друзьями.
В саду есть все для тематических вечеринок и вдохновения. Здесь растут хвойные деревья и яркие цветы, среди них: маньчжурский орех, фундук, туи, ели, можжевельник, пионы, георгины, лилии. Когда наступают сумерки, растения "купаются" в свете фонариков. Для отдыха здесь также есть баня и мангальная зона.
У будущих владельцев появится возможность вырастить свои овощи и фрукты, на участке стоят три теплицы. На территории также много плодовых деревьев: вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник, ирга.
Рядом находится остановка общественного транспорта и школа, сам участок огорожен забором.
Ранее выставили на продажу самый дешевый дом в стране. Он находится у моря и стоит всего 421 тыс. рублей.
14:26:19 25-05-2026
халупу стоимостью 100 тыщ за 4 с половиной лимона?????? ааа оооо *********
14:39:21 25-05-2026
вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник, ирга. ---------
Как давно вишня, жимолость, смородина и крыжовник с иргой стали деревьями? Да и слива под вопросом...
16:15:37 25-05-2026
Гость (14:39:21 25-05-2026) вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник... Журналисты же не ботаники. А отопления кроме камина нет?
16:23:52 25-05-2026
Гость (16:15:37 25-05-2026) Журналисты же не ботаники. А отопления кроме камина нет?... А причем тут журналисты? Они объявление не сочиняли. Все вопросы к продавашке.