Дачу с магическим садом и средневековым камином продают в Алтайском крае

В Новоалтайске продают атмосферную дачу для "волшебного отдыха" за 3,5 млн рублей

25 мая 2026, 12:30, ИА Амител

Дача с "магическим" садом в Новоалтайске / Фото: "Авито"

Одноэтажный дом находится в пяти минутax xoдьбы oт ТЦ "Азия". Он порадует новых жильцов высокими потoлками и камином, рядом с которым можно проводить уютные вечера с родными и друзьями.

Дача с "магическим садом в Новоалтайске"/ Фото: "Авито"

В саду есть все для тематических вечеринок и вдохновения. Здесь растут хвойные деревья и яркие цветы, среди них: маньчжурский орех, фундук, туи, ели, можжевельник, пионы, георгины, лилии. Когда наступают сумерки, растения "купаются" в свете фонариков. Для отдыха здесь также есть баня и мангальная зона.

У будущих владельцев появится возможность вырастить свои овощи и фрукты, на участке стоят три теплицы. На территории также много плодовых деревьев: вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник, ирга.

Рядом находится остановка общественного транспорта и школа, сам участок огорожен забором.

Ранее выставили на продажу самый дешевый дом в стране. Он находится у моря и стоит всего 421 тыс. рублей.