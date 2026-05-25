НОВОСТИАлтай

Дачу с магическим садом и средневековым камином продают в Алтайском крае

В Новоалтайске продают атмосферную дачу для "волшебного отдыха" за 3,5 млн рублей

25 мая 2026, 12:30, ИА Амител

Дача с "магическим" садом в Новоалтайске / Фото: "Авито"
Дача с "магическим" садом в Новоалтайске / Фото: "Авито"

Одноэтажный дом находится в пяти минутax xoдьбы oт ТЦ "Азия". Он порадует новых жильцов высокими потoлками и камином, рядом с которым можно проводить уютные вечера с родными и друзьями.

Дача с "магическим садом в Новоалтайске"/ Фото: "Авито"

В саду есть все для тематических вечеринок и вдохновения. Здесь растут хвойные деревья и яркие цветы, среди них: маньчжурский орех, фундук, туи, ели, можжевельник, пионы, георгины, лилии. Когда наступают сумерки, растения "купаются" в свете фонариков. Для отдыха здесь также есть баня и мангальная зона.

У будущих владельцев появится возможность вырастить свои овощи и фрукты, на участке стоят три теплицы. На территории также много плодовых деревьев: вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник, ирга.

Рядом находится остановка общественного транспорта и школа, сам участок огорожен забором.

Ранее выставили на продажу самый дешевый дом в стране. Он находится у моря и стоит всего 421 тыс. рублей.

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На участке есть баня, бассейн, лужайка и зона для выращивания овощей
НОВОСТИБарнаул

Алтайский край дачный сезон Новоалтайск коттеджи и дома
       

Комментарии 4

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Гость

14:26:19 25-05-2026

халупу стоимостью 100 тыщ за 4 с половиной лимона?????? ааа оооо *********

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Гость

14:39:21 25-05-2026

вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник, ирга. ---------
Как давно вишня, жимолость, смородина и крыжовник с иргой стали деревьями? Да и слива под вопросом...

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Гость

16:15:37 25-05-2026

Гость (14:39:21 25-05-2026) вишня, жимолость, смородина, яблоки, груши, слива, крыжовник... Журналисты же не ботаники. А отопления кроме камина нет?

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Гость

16:23:52 25-05-2026

Гость (16:15:37 25-05-2026) Журналисты же не ботаники. А отопления кроме камина нет?... А причем тут журналисты? Они объявление не сочиняли. Все вопросы к продавашке.

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