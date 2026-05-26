Депутат: атаки БПЛА со стороны Киева демонстрируют выслуживание Украины перед Западом
Подобные попытки не изменят общей расстановки сил
26 мая 2026, 13:18, ИА Амител
Впервые с момента начала специальной военной операции Калининградская область столкнулась с угрозой атаки украинских беспилотников. В регионе было объявлено об опасности, связанной с БПЛА, которая сохранялась около полутора часов. Данную ситуацию для Life.ru прокомментировали депутаты Госдумы.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что подобные атаки могут продолжиться в будущем.
«В условиях проведения специальной военной операции было бы странно не замечать подобных инцидентов в российских регионах. Особенно в Калининграде, который является нашим форпостом в Европе и часто фигурирует в планах НАТО на случай потенциального конфликта с Россией», — отметил парламентарий.
Журавлев подчеркнул, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не получат "по носу" не только украинские военные, запускающие беспилотники, но и европейские страны, поставляющие оружие и технику Киеву.
Александр Толмачев, депутат Госдумы, назвал произошедшее попыткой информационной и политической провокации со стороны Украины.
«Киев не унимается и продолжает попытки провокаций, надеясь на медийный эффект. Зеленскому пора осознать, что за каждым действием следует противодействие. Это прописная истина», — заявил он.
По мнению депутата, атаки на различные регионы России связаны с желанием украинских властей продемонстрировать свою эффективность западным союзникам и сохранить их поддержку.
«Попытки атаковать разные регионы — это попытка Киева доказать западным партнерам свою значимость и не быть списанными со счетов. Бесполезно. Победа будет за нами», — подытожил депутат.
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