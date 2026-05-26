Подобные попытки не изменят общей расстановки сил

26 мая 2026, 13:18, ИА Амител

Атаки БПЛА / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Впервые с момента начала специальной военной операции Калининградская область столкнулась с угрозой атаки украинских беспилотников. В регионе было объявлено об опасности, связанной с БПЛА, которая сохранялась около полутора часов. Данную ситуацию для Life.ru прокомментировали депутаты Госдумы.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предположил, что подобные атаки могут продолжиться в будущем.

«В условиях проведения специальной военной операции было бы странно не замечать подобных инцидентов в российских регионах. Особенно в Калининграде, который является нашим форпостом в Европе и часто фигурирует в планах НАТО на случай потенциального конфликта с Россией», — отметил парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не получат "по носу" не только украинские военные, запускающие беспилотники, но и европейские страны, поставляющие оружие и технику Киеву.

Александр Толмачев, депутат Госдумы, назвал произошедшее попыткой информационной и политической провокации со стороны Украины.

«Киев не унимается и продолжает попытки провокаций, надеясь на медийный эффект. Зеленскому пора осознать, что за каждым действием следует противодействие. Это прописная истина», — заявил он.

По мнению депутата, атаки на различные регионы России связаны с желанием украинских властей продемонстрировать свою эффективность западным союзникам и сохранить их поддержку.