Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, отметили в ведомстве

24 мая 2026, 17:01, ИА Амител

Обстановка в Киеве / Фото: соцсети

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, удар был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

«Нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"», — говорится в сообщении.

Также применялись крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА, добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар был нанесен по Киеву. Он призвал усилить удары по территории Украины, поскольку "руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени".