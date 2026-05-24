Минобороны РФ сообщило об ударе "Орешником" по Украине
Удар был нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, отметили в ведомстве
24 мая 2026, 17:01, ИА Амител
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, удар был нанесен "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".
«Нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон"», — говорится в сообщении.
Также применялись крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и ударные БПЛА, добавили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар был нанесен по Киеву. Он призвал усилить удары по территории Украины, поскольку "руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени".
17:24:50 24-05-2026
добавки надо ! не наелись !
17:36:23 24-05-2026
Также стали известны предварительные цели комбинированной ночной атаки ВС России по Украине. Telegram-канал «Осведомитель» писал, что среди основных целей оказались два склада в Киевской области и четыре завода в Киеве. ---- у меня пара вопросов - знали, но не отработали раньше? второй - ой-ой - ударили по паре складов... все цели поражены...
04:49:07 25-05-2026
Гость (17:36:23 24-05-2026) Также стали известны предварительные цели комбинированной но... Так-то эта пара складов примерно на 10000 кв. км.
09:39:19 25-05-2026
Гость (17:36:23 24-05-2026) Также стали известны предварительные цели комбинированной но... информации совсем никакой. Ютуб прикрыли, а сами информацию не дают.
11:15:17 25-05-2026
гость (09:39:19 25-05-2026) информации совсем никакой. Ютуб прикрыли, а сами информацию ...
а какую информацию вам надо? тактика, стратегия должна обсуждаться открыто с населением? вы дурачок или прикидываетесь? представляю во времена ВОВ - Левитан озвучивает по радио секретные планы Ставки))))
18:04:36 24-05-2026
"В министерстве подчеркнули, что "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены"."-------- А чего тянули?
19:02:37 24-05-2026
Война сейчас во многом экономика. Это всегда было, во все времена, но сейчас особенно. Где-то читал, что каждый орешник обходится в 500 000 000 рублей казне. Соответственно ущерб должен быть нанесен на не меньшую сумму от каждого удара. Такой результат достигнут? Иначе получается потратили рубль, а получили на алтын. Может надо больше с беспилотниками работать, которые стоят на несколько порядков дешевле. А ущерб причинить могут не меньше.
09:23:15 25-05-2026
Пузырек (19:02:37 24-05-2026) Война сейчас во многом экономика. Это всегда было, во все вр... "цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены" - в Сирии так же было. Результат за окном.
19:06:49 24-05-2026
А почему цели не поражаются с упреждением, а только в ответ?
20:59:31 24-05-2026
Гость (19:06:49 24-05-2026) А почему цели не поражаются с упреждением, а только в ответ?... У них и спроси...
22:16:34 24-05-2026
В добавок, танки в шеренгу, за ними бтр-ы, чтобы добивать тех к успели выскочить...
07:29:40 25-05-2026
Хорошо, но мало...
07:55:19 25-05-2026
КИЕВ В ОГНЕ. Нет ничего прекрасней, на это можно бесконечно смотреть.
09:41:14 25-05-2026
Гость (07:55:19 25-05-2026) КИЕВ В ОГНЕ. Нет ничего прекрасней, на это можно бесконечно... из моего окна не видать горящего Киева. А узнать, как оно было на самом деле невозможно.
09:53:45 25-05-2026
Гость (07:55:19 25-05-2026) КИЕВ В ОГНЕ. Нет ничего прекрасней, на это можно бесконечно... Вы уже читали о количестве сопутствующих жертв и куда конкретно попали?
11:12:11 25-05-2026
Гость (09:53:45 25-05-2026) Вы уже читали о количестве сопутствующих жертв и куда конкре... Ага, попали в торговый центр "Квадрат" с фермерским рынком, какие то гаражи типа кооперативных, продуктовые склады, еще в многоквартирные дома. Ощущение,что в слепую эти ракеты пуляли, авось попадут, куда хотели. Да еще ночью, на выходных, чтобы похоже меньше ущерба нанести. Что то, когда другие государства делали масштабную атаку, предъявляли снимки со спутников целей, куда метились и результат. А у наших только слова. Хотя на тех же словах перечисляли адреса производств дронов в Европе, а в Украине не смогли что ли адреса производств выяснить. Большую услугу оказали Зе своими пуляниями ракет куда попало, заодно показали, что у нас похоже нет никакой разведки.
11:08:38 25-05-2026
ЕС сильно возмущается, значит попали