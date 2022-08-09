Ситуация с турбиной для газопровода «Северный поток» (СП), которую на днях отказался получать «Газпром», выглядит абсурдной. Но не менее абсурдна ситуация, при которой антироссийские санкции обернулись отчасти антиевропейскими рестрикциями — из-за сокращения поставок газа в государствах Старого света прибегают к мерам экономии топлива. Это оборачивается не только ростом цен на товары и услуги, но и бытовыми неудобствами, а также приостановкой работы и даже закрытием предприятий. Всё это сопровождается массовыми волнениями, падением правительств пока ещё четырёх стран и дальнейшим ростом политической нестабильности.

При этом европейские политики пока не решаются обсуждать, что будет происходить в их странах предстоящей зимой, особенно в условиях потенциального эмбарго на российскую нефть или установления предельной цены на неё. Что, в общем-то, одно и то же — Москва твёрдо дала понять, что продавать топливо с большим дисконтом недружественным странам не будет. Кто прав в истории с турбиной для СП, на какие лишения вынуждены идти европейцы в результате действий политиков и чем обернётся реализация нового европейского принципа «экономика должна быть экономной», разбирался журналист amic.ru Андрей Магас.

Комфорт улетучивается вместе с газом

В Германии, где природный газ широко распространён в ЖКХ, уже введён ряд непопулярных мер — во-первых, с целью найти дополнительные средства для закупки СПГ в странах Ближнего Востока, во-вторых — экономии топлива. Так, с 1 октября там начнут взимать дополнительный сбор с потребителей электроэнергии, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве по делам экономики и защиты климата ФРГ. Средства будут взиматься на протяжении полутора лет — до марта 2024-го. Размер сбора пока не известен и будет зависеть от размеров компенсационных претензий импортёров газа, его обещают раскрыть до конца августа. Это позволит поставщикам топлива переложить на потребителей издержки резкого роста закупочных цен в условиях сокращения поставок из России. На сегодня около половины всех жилищ в ФРГ снабжаются теплом и электроэнергией от газовых котельных.

Кроме того, в рамках 15-процентной экономии газа законодатели ФРГ разработали ряд «новшеств», способных сделать быт её граждан менее комфортным. Как пишет турецкое издание Anadolu Ajansi, будет прекращён обогрев бассейнов газом, в спортивных залах температура будет поддерживаться на уровне 15 градусов, в душевых общественных учреждений отключат горячую воду, закроют городские фонтаны. Правительство федеральной земли Берлин отключит ночное освещение двухсот зданий в городе.

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Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман подготовил план энергосбережения, предусматривающий снижение комнатной температуры в рабочих помещениях до 18 градусов, минимизацию использования лифтов и вентиляторов, а также использование горячей воды только в тех общественных местах, где она действительно необходима. Аналогичные меры готовятся принять и в других федеральных землях.

Во Франции также установили температурный норматив внутри помещений — не выше 19 градусов зимой и ниже 26 градусов летом. Ночью станут отключать светящуюся рекламу, на парковках будут отключать свет, за исключением случаев, когда на них приходят люди или уезжают автомобили, сообщает CNN. Данные меры экономии — далеко не единственные и точно не последние, поскольку рост стоимости энергии может вынудить европейцев пойти на новые ухищрения.

«Сейчас в Европе стоит жара выше 40 градусов, поэтому актуален вопрос использования кондиционеров, — пояснил amic.ru член комитета ТПП РФ по энергетической стратегии развитию ТЭК Рустам Танкаев. — Так, в Испании запрещено его использовать в домах — только в медицинских учреждениях. Введение подобной меры ожидается в Италии и других странах».

Он добавил, что в Старом свете уже запущен процесс закрытия промышленных предприятий (которые работают в большинстве на природном газе) и перемещения их в страны Юго-Восточной Азии, поскольку рост стоимости топлива делает выпуск их продукции на старом месте нерентабельным.

«Если раньше этот процесс шёл в умеренном темпе, то теперь он, скорее всего, ускорится. Промышленность континента ожидает рост безработицы, за которым последуют социальные проблемы. В то же время быстро отыграть назад ситуацию с антироссийскими санкциями, как показала скандальная история с турбинами „Газпрома“ со станции „Портовая“, не получится», — заключил эксперт.

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Как «Газпром» троллит Европу

Ситуация с турбиной Siemens для компрессорной станции «Портовая» (расположена в посёлке Торфяновка Ленинградской области) газопровода «Северный поток» заслуживает отдельного упоминания и сочетает в себе строгое соблюдение юридических норм и, как полагают сетевые комментаторы, тонкий экономико-юридический троллинг со стороны «Газпрома». Судите сами, газовая турбина, обеспечивающая немалую часть поставок голубого топлива в Европу, на момент введения ЕС антироссийских санкций оказалась на ремонте в Канаде, куда её отправила компания Siemens. Однако весной 2022-го власти североамериканской страны запретили возвращать турбину, сославшись на правовые положения санкций, запрещавшие поставки в Россию газового оборудования, а также его ремонт и обслуживание.

Однако президент России Владимир Путин в июле на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что Оттава сама хотела бы поставлять в Европу нефть и газ, поэтому не желает решать вопрос с турбиной.

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Компания «Газпром», недолго думая, с 14 июня сократила на 40% прокачку газа по «Северному потоку — 1», а 15 июня — ещё на треть. Правительство ФРГ ввело в стране первый уровень ЧС по газу, а после отказа канадских властей возвращать турбину — повысили его до второго. Потребовалось вмешательство первых лиц Германии, которые вели утомительные переговоры с канадскими официальными лицами, чтобы злосчастную турбину доставить из-за океана в ФРГ. Но тут российская газовая компания вдруг сообщила, что не может её принять, так как это станет ... нарушением введённых Оттавой и Европой антироссийских санкций.

Самое интересное, что «Газпром» сослался на юридические положения и в своём телеграм-канале привёл ссылки на правовые положения, указав, что отправка турбины в Германию, а не в Россию не соответствует условиям контракта. Более того, вывозом занималась компания, не упомянутая в ремонтном контракте. И наконец, делается замечание, что теперь «в случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения».

Более того, «Газпром» замечает, что «поставка двигателя из Канады в Германию также создает риски, связанные с применением санкций ЕС. В частности положения регламента ЕС 833/2014», намекая, что уже отправка изделия в Европу была нарушением санкций.

Как пояснил Рустам Танкаев, юридически сложилась крайне запутанная ситуация.

«А если учесть, что в ней всё переплетено с политикой, то чем она завершится — сказать крайне сложно. Немцы к ней, кстати, относятся довольно болезненно. У них даже в ходу горькая шутка: «Мы поломали «Северный поток — 1» и потеряли документы от «Северного потока — 2». То есть косвенно они признают свою неправоту,» — рассказал собеседник.

Экономист Андрей Бунич также убеждён, что российская компания ничего не нарушила.

«Если бы хоть один правовой пункт „Газпром“ задел — ему тут же указали бы на это, — заявил он amic.ru. — Но этого нет, мы слышим риторику, упрёки, ещё невесть что. Но ссылок на невыполнение условий контрактов или документов Евросоюза просто нет. Вообще, на языке бизнеса его действия называются „улучшением переговорных позиций“ и с пониманием воспринимаются деловым сообществом в мире».

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Газовый вентиль закручивается всё туже

В странах с развитой промышленностью, той же Германии, где российский природный газ используется не только в энергетике, но в химпроме, бизнес всё сильнее давит на местные власти, которые, в свою очередь, адресуют беспокойство Берлину. Так, градоначальники семи крупных городов уже обратились к министру энергетики ФРГ Мануэле Швезиг с требованием скорректировать государственные приоритеты в энергетике и, среди прочего, запустить газопровод «Северный поток — 2» .Эту идею поддержал бывший канцлер Герхард Шредер. Однако нынешний глава правительства страны Олаф Шольц такую возможность отверг, заявив, что сертификация газопровода прекращена, а «Россия располагает возможностями поставлять газ в Европу, помимо «Северного потока — 2».

Справка. Экспортные поставки российского газа в Европу осуществляются через газопроводы «Северный поток — 1» (является частью магистрального газопровода Ямал — Европа), Уренгой — Помары — Ужгород (проходит через территорию Украины), газопровод «Прогресс» (Ямбург — западная граница), газопровод «Союз» (Оренбург — западная граница).

В Болгарии, куда «Газпром» остановил поставки топлива ещё в апреле из-за нежелания руководства страны принять предложенную Москвой схему оплаты, своё беспокойство выразила Ассоциация работодателей. Она заявила, что поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) не могут полностью закрыть все потребности экономических субъектов. Там назвали действия властей «неразумными и национально безответственными», отметив, что заокеанское топливо окажется минимум на 30-40% дороже газпромовского. Впрочем, председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийски сообщил, что обсуждение с Москвой возобновления газовых поставок уже идёт.

Однако всё чаще из-за океана приходят тревожные новости. Дело в том, что Соединённые Штаты могут ограничить экспорт СПГ с целью увеличить предложение на внутреннем рынке (и снизить, соответственно, его стоимость) и для заполнения подземных хранилищ (ПХГ). Дело в том, что июле в США произошёл резкий рост биржевой стоимости газа, примерно на 65% — с 200 до 330 долларов за тысячу кубометров, что стало самым высоким показателем за последние 14 лет. Как бы то ни было, информация о возможности уменьшения газового экспорта из Штатов провоцирует рост цены голубого топлива в Европе.

Более того, в Австралии, являющейся лидером по поставкам СПГ на мировой рынок, обсуждается резкое снижение или даже запрет экспорта своего топлива, которое необходимо для собственных нужд. Между тем ранее эта страна почти не поставляла топливо в Европу, отправляя его на азиатский континент. Если же голубой поток с зелёного континента уменьшится, государства Азии вступят в конкуренцию с европейцами за поставки из стран Ближнего Востока, что обострит конкуренцию и, как следствие, военно-политическую напряжённость.

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Кроме того, результатом сложной энергетической ситуации могут стать последствия для единой газовой системы Европы, убеждён Танкаев.

«Некоторые страны Европы могут просто выйти из соглашения — в Европе действует единая система газоснабжения, — рассказал он. — И страны, сумевшие запастись топливом в нужных объёмах, например, Венгрия, могут не захотеть им делиться с теми, у кого ситуация хуже».

Как считает экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, одним из главных пострадавших в Европе станет химическая промышленность.

«Это предприятия, для которых голубое топливо является сырьём — главным образом химическая промышленность, — пояснил он amic.ru. — Это в придачу к тому, что рост стоимости газа и без того делает продукцию отрасли более дорогой. Производство бытовой химии, фармацевтика — вот далеко не полный перечень особенно пострадавших направлений. Всё, что связано с химией, ощутит на себе дополнительную нагрузку кризиса».

Наконец, не исключены и политические последствия проблем с газом.

«На предстоящих выборах в ряде европейских стран успеха могут добиться политики, выступающие за диалог с Россией, пересмотр санкционных мер, — считает Танкаев. — В германском Бундестаге таких активно выступающих депутатов пока всего несколько человек, но в дальнейшем их число будет расти. И дело не в том, что они любят или уважают Россию — она им безразлична. Они любят прежде всего себя. И как и все жители стран Европы хотят ездить на автомобиле, нормально отапливать дома, жечь электрический свет, а не свечи. В общем, располагать благами цивилизации, многих из которых соотечественники могут лишиться из-за неразумных действий политиков».