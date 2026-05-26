Это шаг к тому, чтобы оппозиционные силы Беларуси и Украины действовали более сплоченно

26 мая 2026, 13:34, ИА Амител

Светлана Тихановская / Фото: Telegram / Штаб Тихановской

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции, своим визитом в Киев не сможет оказать значительного влияния на политические процессы, однако она может способствовать созданию атмосферы, которая будет выгодна для Украины и ее руководства. С таким мнением выступил бывший народный депутат Верховной рады Спиридон Клинкаров, комментируя для Life.ru поездку Тихановской.

«Приезд Тихановской можно рассматривать как попытку усилить напряженность в отношениях между Белоруссией и Украиной, представляя Минск в качестве угрозы для Киева», — добавил он.

Клинкаров отметил, что Тихановская, вероятно, намерена подчеркнуть "недемократичность и авторитарность" нынешнего белорусского руководства, возглавляемого Александром Лукашенко.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на отсутствие у Тихановской реальных возможностей изменить политический курс Белоруссии, ее визит может быть использован для формирования негативного образа Минска в информационном пространстве.

Клинкаров считает, что это может быть выгодно для украинского режима, который стремится укрепить свои позиции в регионе.

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