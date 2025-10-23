Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман покидает пост градоначальника

22 октября он написал заявление о сложении полномочий

23 октября 2025, 10:16, ИА Амител

Дмитрий Фельдман / Фото: личная страница во "ВКонтакте" / vk.com/feldman_dm

Глава Рубцовска Дмитрий Фельдман уходит в отставку. 22 октября мэр подал заявление о сложении полномочий. Об этом amic.ru сообщил источник.

По данным инсайдеров, городской Совет депутатов должен рассмотреть заявление Фельдмана утром 23 октября.

Напомним, 21 октября Алтайское реготделение ЛДПР призвало губернатора региона Виктора Томенко обратить внимание на деятельность администрации и принять меры по улучшению ситуации.

Во вторник прошел Координационный совет АРО ЛДПР, на котором обсуждали глобальные проблемы в сфере ЖКХ в Рубцовске. По сообщению пресс-службы партии, оперативное совещание либерал-демократы созвали после того, как ряд экспертов на круглом столе 17 октября заявили, что город находится в катастрофическом положении.

Депутат ЛДПР в АКЗС Ирина Шудра отметила во время заседания, что суды Рубцовска завалены исками граждан о ненадлежащем содержании общедомового имущества и ненадлежащей поставки коммунальных ресурсов.

Дорожная инфраструктура города находится в плачевном состоянии. А ведь с 2021 года администрация Рубцовска ежегодно получает из краевого бюджета 200 млн рублей в качестве субсидии на ремонт дорог. Однако качество дорог не только не улучшается, а с каждым годом все хуже и хуже.

Напомним, о возможной отставке градоначальника стало известно 16 октября. Как сообщали источники "Банкфакса", кресло мэра может занять Игорь Башмаков – действующий глава Поспелихинского района. При этом Башмаков свой переход на новую должность не подтвердил. Он заявил, что не разговаривал с губернатором Виктором Томенко по этому поводу и не может комментировать такую информацию.

Сам Фельдман отвечал на вопрос об отставке уклончиво: не подтверждал, но и не опровергал эти сведения.

Дмитрий Фельдман родился 22 марта 1962 года в Рубцовске. Окончил Рубцовский завод-втуз (филиал АлтГТУ). Трудился на Алтайском тракторном заводе: был начальником планово-экономического отдела, замдиректора по экономике и финансам. Затем занимал должность заместителя и первого заместителя главы администрации Рубцовска. В 2017 году Фельдман стал мэром Рубцовска, а в 2022-м его переизбрали.