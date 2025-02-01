Хоккеисты "Динамо-Алтая" победили в матче с "Ростовом"

Игра завершилась со счетом 3:2

01 февраля 2025, 14:22, ИА Амител

Хоккей / Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях выиграли у "Ростова". Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся вечером 31 января на льду спорткомплекса "Айс-Арена" в Ростове-на-Дону, и завершился победой барнаульцев – 3:2.

В первом периоде зрители увидели один гол. На 10-й минуте ворота ростовчан поразил динамовец Оскар Булавчук.

В середине второй двадцатиминутки Александр Ремов удвоил преимущество барнаульцев. Но вскоре ростовчане сократили отставание в счете – 1:2.

В третьем периоде соперники обменялись голами. Сначала защитник динамовцев Иван Синицкий увеличил преимущество алтайских хоккеистов до двух шайб.

Незадолго до финальной сирены ростовчане заменили вратаря на шестого полевого игрока, и на последней минуте сумели сократить счет до минимума. Но большего хоккеистам с берегов Дона достичь не удалось. 3:2 – победа "Динамо-Алтая".

После успеха в игре с "Ростовом" барнаульцы занимают 21-е место из 33 участников чемпионата. Следующий матч "Динамо-Алтай" проведет на домашнем льду 4 февраля против тюменского "Рубина".