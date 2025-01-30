Хоккеисты "Динамо-Алтая" проиграли воронежскому "Бурану"
Матч завершился со счетом 3:4
30 января 2025, 15:23, ИА Амител
Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com
Хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях уступили воронежскому "Бурану". Второй подряд выездной матч барнаульцев в рамках чемпионата ВХЛ состоялся вечером 29 января.
Основное время игры и овертайм не выявили сильнейшего – 3:3, а в серии буллитов точнее стали воронежцы. 3:4 – поражение динамовцев.
Заброшенными шайбами у барнаульцев отметились Всеволод Путинцев, Кирилл Шумилов и Оскар Булавчук.
27 января хоккеисты "Динамо-Алтая" в гостях переиграли ХК "Тамбов" – 2:0. 31 января команда Дмитрия Пархоменко вновь на выезде встретится с "Ростовом". Ближайший домашний матч барнаульцы проведут 4 февраля против тюменского "Рубина".
16:16:51 30-01-2025
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