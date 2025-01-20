Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли на своей площадке у "Рязани-ВДВ"

Матч завершился победой динамовцев со счетом 5:2

20 января 2025, 08:45, ИА Амител

Хоккей / Фото: Nathanaël Desmeules / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" одержали победу над "Рязанью-ВДВ" на льду барнаульской "Титов-Арены". Очередной матч чемпионата ВХЛ завершился победой хозяев со счетом 5:2.

По ходу игры динамовцы уступали – 1:2, однако затем забросили в ворота рязанцев четыре шайбы подряд. У барнаульцев дважды отличились капитан команды Виктор Комаров и японский легионер Ю Сато. Также один точный бросок удался Даниилу Тютчеву.

Сейчас "Динамо-Алтай" находится на 21-м месте из 33 участников чемпионата. 20 января барнаульцы вновь дома встретятся с "Химиком" из подмосковного Воскресенска.