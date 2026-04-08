Россиян ждут трехдневные выходные в начале мая

День Победы в 2026 году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 11 мая

08 апреля 2026, 07:45, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В начале мая россияне, работающие по пятидневному графику, смогут отдохнуть три дня подряд. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ирина Рогалева.