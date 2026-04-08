Россиян ждут трехдневные выходные в начале мая
День Победы в 2026 году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник, 11 мая
08 апреля 2026, 07:45, ИА Амител
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
В начале мая россияне, работающие по пятидневному графику, смогут отдохнуть три дня подряд. Об этом РИА Новости рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Ирина Рогалева.
«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому праздничный выходной переносится на ближайший рабочий день — 11 мая. При пятидневной рабочей неделе это дает три выходных подряд», — пояснила эксперт.
можно ввести (НУЖНО) в принципе 3 вых. чтоб было. Рождаемость прежде всего