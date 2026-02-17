В 2026 году россиян ждут пять коротких рабочих недель

Первые длинные выходные начнутся уже 21 февраля

17 февраля 2026, 15:10, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россиян в 2026 году ожидают пять мини-каникул. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru перечислил все даты, когда страна будет отдыхать по три дня подряд.

График трехдневных выходных в 2026 году:

21–23 февраля (День защитника Отечества);

7–9 марта (Международный женский день);

1–3 мая (Праздник Весны и Труда);

9–11 мая (День Победы);

12–14 июня (День России).

Кроме того, короткая рабочая неделя ожидается в начале ноября из-за выходного в среду, 4 ноября. А в конце декабря порадует еще один подарок — 31-е число тоже будет выходным.

Эксперт также отметил приятную особенность производственного календаря: в 2026 году работающие по пятидневке не столкнутся ни с одной шестидневной рабочей неделей. Для сравнения: в 2025 году был один такой период, а в 2024-м — целых три.