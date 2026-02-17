В 2026 году россиян ждут пять коротких рабочих недель
Первые длинные выходные начнутся уже 21 февраля
17 февраля 2026, 15:10, ИА Амител
Россиян в 2026 году ожидают пять мини-каникул. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru перечислил все даты, когда страна будет отдыхать по три дня подряд.
График трехдневных выходных в 2026 году:
-
21–23 февраля (День защитника Отечества);
-
7–9 марта (Международный женский день);
-
1–3 мая (Праздник Весны и Труда);
-
9–11 мая (День Победы);
-
12–14 июня (День России).
Кроме того, короткая рабочая неделя ожидается в начале ноября из-за выходного в среду, 4 ноября. А в конце декабря порадует еще один подарок — 31-е число тоже будет выходным.
Эксперт также отметил приятную особенность производственного календаря: в 2026 году работающие по пятидневке не столкнутся ни с одной шестидневной рабочей неделей. Для сравнения: в 2025 году был один такой период, а в 2024-м — целых три.
Комментарии 0