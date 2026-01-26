Две фуры с гуманитарной помощью направили из Барнаула в зону СВО

Помощь формировалась по прямым запросам с передовой

26 января 2026, 12:03, ИА Амител

Фото: Павел Клинов

В пятницу, 23 января, из Барнаула выехали две фуры с гуманитарной помощью для подразделений, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. Отправка организована с помощью общественно полезного фонда поддержки населения Алтайского края "Есть решение" и депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Максима Банных.

Одна из фур направилась в Донецкую Народную Республику. Груз сформирован активистами волонтерского движения "Сибирь своих не бросает". В состав груза вошли автомобиль ВАЗ "Нива", мотоцикл и более 10 кубометров пиломатериалов, предназначенных для строительства блиндажей и укрепления позиций. Также фонд "Есть решение" при поддержке депутата Максима Банных дополнительно приобрел еще два автомобиля ВАЗ "Нива", которые планируется использовать для выполнения боевых задач, ротации подразделений и эвакуации.

Вторая фура, сформированная благотворительным общественно полезным фондом "За своих", доставит в зону СВО свыше 20 тонн гуманитарной помощи. В груз включены автотранспорт, медицинские материалы для госпиталей, маскировочные сети, емкости для воды и топлива, а также предметы первой необходимости. Помощь формировалась по прямым запросам с передовой, в том числе от военнослужащих 35-й отдельной мотострелковой бригады из Алейска.

Комментируя отправку, Максим Банных отметил, что поддержка военнослужащих и их семей остается приоритетной задачей.

«Сегодня мы отправляем гуманитарную помощь нашим военнослужащим, нашим землякам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. В составе груза – автомобили, мотоцикл, строительные материалы и многое другое, все то, что запрашивают сами бойцы. Поддержка военнослужащих, поддержка их семей – это приоритетная и основная задача для нас. В прошлом году нам удалось отправить около трехсот тонн гуманитарной помощи. Эту огромную работу мы проделали совместно с жителями Алтайского края, волонтерами и предпринимателями. Хочу выразить слова благодарности каждому, кто принимал в этом участие. Это важная и нужная работа, и мы будем продолжать ее осуществлять до тех пор, пока не победим», – подчеркнул депутат.

Сообщается, что только в 2025 году при поддержке Максима Банных и фонда "Есть решение" в зону проведения СВО были направлены девять фур и два автовоза. Общий объем отправленной гуманитарной помощи и специальной техники составил около 300 тонн, включая автомобили, квадрокоптеры, аккумуляторы, комплектующие и средства связи.

Отправка очередного гуманитарного груза стала результатом совместной работы волонтерских объединений, благотворительных фондов, жителей Алтайского края и представителей власти, объединенных общей задачей поддержки российских военнослужащих.