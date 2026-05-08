Из Барнаула перед Днем Победы отправили новую партию гумпомощи в зону СВО

Барнаул регулярно направляет помощь в зону проведения специальной военной операции

08 мая 2026, 13:20, ИА Амител

Гуманитарная помощь в зону СВО / Фото: barnaul.org

Из Барнаула в преддверии 9 Мая отправили очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции и жителей новых российских регионов. На этот раз в зону СВО направили почти 12 тонн продуктов питания. Отправка стала уже 25-й по счету с начала гуманитарной кампании города.

В церемонии приняли участие представители городской администрации, депутаты, общественники, Народный фронт и представители бизнеса. Партия гуманитарной помощи была сформирована при поддержке компании ООО "Селф". Общий вес груза составил 11,7 тонны.

Во время отправки глава города Вячеслав Франк напомнил, что Барнаул регулярно направляет помощь в зону проведения специальной военной операции.

«Сегодня, в преддверии Дня Победы мы традиционно организуем отправку гуманитарного груза. Общий объём отправленных грузов уже приближается к пятистам тоннам. Также у нас уже подготовлена следующая отгрузка – это порядка пяти единиц техники. Однако, невозможно даже подсчитать все те объёмы помощи, которые сегодня поступают от предприятий и жителей Барнаула в зону проведения СВО. Мне особенно приятно видеть, как сегодня для поддержки наших Защитников объединяются общественники, депутаты, предприятия и представители бизнес сообщества. Я благодарен всем участвующим в этой работе. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей нашего города и гостей Барнаула с наступающим великим праздником — Днём Победы. Желаю всем здоровья, счастья, любви и большого терпения» - сказал глава города.

По данным администрации, за все время из Барнаула в зону СВО уже отправили 49 единиц техники и порядка 487 тонн гуманитарной помощи. Кроме продуктов, в ближайшее время планируется новая отправка техники.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич заявила, что помощь бойцам стала делом, которое объединило жителей города.

«Наш народ всегда вместе: и в дни радости, и в сложные для страны времена. Депутаты Барнаульской городской Думы всегда вместе с нашими жителями и стараются оказать помощь не только в формировании гуманитарного груза, но и работают вместе с жителями в рамках некоммерческих организаций и объединений по поддержке наших бойцов. Учитывая единый порыв нашего народа, наше бесконечное желание и стремление победить, мы обязательно это сделаем», - отметила она.

О важности даже небольшой поддержки для военнослужащих рассказал председатель комитета по законности и местному самоуправлению городской думы Иван Огнев.

«Ребята, когда получают любую весточку из дома – гуманитарную помощь или открытки и письма от детей – они часто присылают потом видео с благодарностью. Видно, что и дух у них поднимается, и они очень благодарны. Когда чувствуешь это, когда садишься с людьми и что-то изготавливаешь своими руками, чувствуется единение, проводится параллель с нашими предками, которые дали отпор фашистам», - подчеркнул Огнев.

Генеральный директор компании ООО "Селф" Нодар Шония отметил, что бизнес продолжает участвовать в формировании гуманитарных грузов с начала специальной военной операции.

«С самого начала специальной военной операции мы постоянно стараемся оказывать всестороннюю поддержку. Это уже не первый гуманитарный груз, в формировании которого мы принимаем участие. Считаю, что это долг каждого руководителя, каждой компании на территории нашей огромной страны — поддерживать наших бойцов», - отметил он.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Алексей Чесноков подчеркнул, что помощь военнослужащим сегодня воспринимается как продолжение связи поколений.