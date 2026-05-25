"Как избежать коммунальных долгов в квартире во время отдыха на даче?"

Россиянам рекомендуют не забывать о показаниях квартирных счетчиков

25 мая 2026, 16:13, ИА Амител

Квитанция на оплату ЖКХ /Фото: amic.ru

С наступлением дачного сезона многие уезжают отдыхать за город и забывают подавать показания счетчиков. Однако стоит помнить, что плату за свет и воду будут начислять, даже если этого не делать, пишет rg.ru.

Если показания счетчиков не передают, первые три месяца расход ресурсов рассчитывают по средним показаниям за предыдущие полгода. Эти правила установлены законом.

Затем в основу платежа закладывается уже норматив, умноженный на число прописанных в квартире.

Однако долг должны пересчитать, после того как снимут контрольные показания счетчиков. Если приборы исправны и не вышли за сроки поверки, то доверять нужно им.

Помочь добиться перерасчета от управляющей компании могут жилищные инспекторы. Но это может потребовать сил и времени.

Поэтому нужно всегда вовремя подавать показания всех квартирных приборов учета, даже если в ней никто не живет.

Стоит запомнить еще один нюанс: когда человек долгое время не передает показания счетчиков, он может не заметить, как наступила пора поверки прибора учета. Если ее не сделать, счетчик будет считаться неисправным, и тогда начисленные по нормативам долги уже не оспорить. Именно жильцы должны следить за сроками поверки счетчиков.

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