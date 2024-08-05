Как выглядит памятник собаке-герою Варе, который появился в зоопарке Барнаула?
Торжественное открытие памятника прошло на выходных
05 августа 2024, 14:10, ИА Амител
3 августа в барнаульском зоопарке состоялось долгожданное событие – открытие памятника собаке-герою Варе. Напомним, она помогала сибирским солдатам из мотострелковой бригады в зоне СВО: копала блиндажи, рыла окопы и ходила на задания и в дозор. В ноябре прошлого года бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться, но в собаку попал осколок и она погибла. В декабре того же года Сергей Писарев сообщил, что животному поставят памятник.
В церемонии открытия поучаствовал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко вместе со своей семьей, а само мероприятие вел директор зверинца Сергей Писарев.
Торжественная церемония положила начало насыщенной программе, которая продолжалась на всей территории зоопарка. Гости могли посетить фотовыставку, посвященную военным, принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи и плетению сетей, а также насладиться выступлениями творческих коллективов города.
Полевая кухня с солдатской кашей и выставка оружия дополнили атмосферу мероприятия.
15:11:46 05-08-2024
Помнится в Великую Отечественную Войну собаки подрывники, санитары, сапёры были. Не знаю ставили им памятники наши Деды-Победители ?
16:58:29 05-08-2024
Гость (15:11:46 05-08-2024) Помнится в Великую Отечественную Войну собаки подрывники, са... Ставили. Фильмы снимали. Писали книги. Стихи.И даже вручали государственные награды
20:30:49 05-08-2024
Памятник хороший. Дело хорошее.
Таблички с описанием нет?
Почему?
20:56:33 05-08-2024
и даже одну собаку-героя пронесли на параде на руках, ибо она по причине ранения оказалась обездвиженной, а уж памятников им немало поставили
23:21:48 05-08-2024
Там всякое бывает.Там ненужные встречи случаются.Санитарка бинтует нашего раненого возле воронки и тут с другой стороны накидывается пришедший в себя противник.Она выхватывает нож и одним ударом поверх бронежилета "успокаивает" того.Потом метров триста тащит нашего от ЛБС.Там фиксируют это и решают "проверить" далее эту санитарку.На "учении" заставляют её быстро на карачках передвигаться и пускают овчарку.Реакция мгновенная и неожиданная:тоже выхватила нож и полоснула по лапам.Ожидалось,что она хоть сумкой будет отбиваться.Адреналин,особое состояние мозга во время смертельной опасности.Так потом она часто ходила в питомник,очень переживала за эту собаку.А насчет противника она не думала или заставляла себя не вспоминать...
PS Ту овчарку на руках долго не понесешь и приходится только догадываться о её дальнейшей судьбе...
18:35:31 06-08-2024
Я не понимаю,как можно было открывать памятник без мемориальной табличке,собаке,которая спасала жизнь людей ,да ещё делать улыбающиеся селфи,как будто это жучка из месного зоопарка.Позор!
15:43:17 07-08-2024
Евгений (18:35:31 06-08-2024) Я не понимаю,как можно было открывать памятник без мемориал... расскажите что вы непозорного сделали в жизни? а насчёт таблички не беспокойтесь, все будет.