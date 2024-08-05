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Как выглядит памятник собаке-герою Варе, который появился в зоопарке Барнаула?

Торжественное открытие памятника прошло на выходных

05 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Памятник собаке-герою в барнаульском зоопарке / Фото: Барнаульский зоопарк

3 августа в барнаульском зоопарке состоялось долгожданное событие – открытие памятника собаке-герою Варе. Напомним, она помогала сибирским солдатам из мотострелковой бригады в зоне СВО: копала блиндажи, рыла окопы и ходила на задания и в дозор. В ноябре прошлого года бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться, но в собаку попал осколок и она погибла. В декабре того же года Сергей Писарев сообщил, что животному поставят памятник. 

В церемонии открытия поучаствовал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко вместе со своей семьей, а само мероприятие вел директор зверинца Сергей Писарев. 

Торжественная церемония положила начало насыщенной программе, которая продолжалась на всей территории зоопарка. Гости могли посетить фотовыставку, посвященную военным, принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи и плетению сетей, а также насладиться выступлениями творческих коллективов города.

Полевая кухня с солдатской кашей и выставка оружия дополнили атмосферу мероприятия.

памятники фоторепортажи Барнаульский зоопарк

Комментарии 7

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Гость

15:11:46 05-08-2024

Помнится в Великую Отечественную Войну собаки подрывники, санитары, сапёры были. Не знаю ставили им памятники наши Деды-Победители ?

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С. Писарев

16:58:29 05-08-2024

Гость (15:11:46 05-08-2024) Помнится в Великую Отечественную Войну собаки подрывники, са... Ставили. Фильмы снимали. Писали книги. Стихи.И даже вручали государственные награды

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Олег

20:30:49 05-08-2024

Памятник хороший. Дело хорошее.
Таблички с описанием нет?
Почему?

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тамара

20:56:33 05-08-2024

и даже одну собаку-героя пронесли на параде на руках, ибо она по причине ранения оказалась обездвиженной, а уж памятников им немало поставили

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Гость

23:21:48 05-08-2024

Там всякое бывает.Там ненужные встречи случаются.Санитарка бинтует нашего раненого возле воронки и тут с другой стороны накидывается пришедший в себя противник.Она выхватывает нож и одним ударом поверх бронежилета "успокаивает" того.Потом метров триста тащит нашего от ЛБС.Там фиксируют это и решают "проверить" далее эту санитарку.На "учении" заставляют её быстро на карачках передвигаться и пускают овчарку.Реакция мгновенная и неожиданная:тоже выхватила нож и полоснула по лапам.Ожидалось,что она хоть сумкой будет отбиваться.Адреналин,особое состояние мозга во время смертельной опасности.Так потом она часто ходила в питомник,очень переживала за эту собаку.А насчет противника она не думала или заставляла себя не вспоминать...
PS Ту овчарку на руках долго не понесешь и приходится только догадываться о её дальнейшей судьбе...

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Евгений

18:35:31 06-08-2024

Я не понимаю,как можно было открывать памятник без мемориальной табличке,собаке,которая спасала жизнь людей ,да ещё делать улыбающиеся селфи,как будто это жучка из месного зоопарка.Позор!

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Элен без ребят

15:43:17 07-08-2024

Евгений (18:35:31 06-08-2024) Я не понимаю,как можно было открывать памятник без мемориал... расскажите что вы непозорного сделали в жизни? а насчёт таблички не беспокойтесь, все будет.

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