Как выглядит памятник собаке-герою Варе, который появился в зоопарке Барнаула?

Торжественное открытие памятника прошло на выходных

05 августа 2024, 14:10, ИА Амител

Памятник собаке-герою в барнаульском зоопарке / Фото: Барнаульский зоопарк

3 августа в барнаульском зоопарке состоялось долгожданное событие – открытие памятника собаке-герою Варе. Напомним, она помогала сибирским солдатам из мотострелковой бригады в зоне СВО: копала блиндажи, рыла окопы и ходила на задания и в дозор. В ноябре прошлого года бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться, но в собаку попал осколок и она погибла. В декабре того же года Сергей Писарев сообщил, что животному поставят памятник.

В церемонии открытия поучаствовал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко вместе со своей семьей, а само мероприятие вел директор зверинца Сергей Писарев.

Торжественная церемония положила начало насыщенной программе, которая продолжалась на всей территории зоопарка. Гости могли посетить фотовыставку, посвященную военным, принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи и плетению сетей, а также насладиться выступлениями творческих коллективов города.

Полевая кухня с солдатской кашей и выставка оружия дополнили атмосферу мероприятия.