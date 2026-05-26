Определенная группа крови повышает риск инсульта до 60 лет

26 мая 2026, 10:14, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ученые из Мэрилендского университета провели исследование, которое показало связь между второй группой крови и инсультом. У ее обладателей вероятность столкнуться с этим до 60 лет на 16% больше. Как пишет "Газета.ru", работу опубликовали в журнале Neurology.

Эксперты проанализировали данные 48 генетических исследований. Они включали информацию о 17 тысячах пациентов, перенесших инсульт, и почти 600 тыс. человек без этого заболевания. Всем участникам было от 18 до 59 лет.

«Анализ показал, что носители подгруппы A1, соответствующей второй группе крови, чаще сталкивались с инсультом до 60 лет. У людей с первой группой риск оказался на 12% ниже среднего», — пишет издание.

Однако ученые выявили лишь небольшое увеличение риска. Носителям второй группы крови не нужно проходить дополнительное обследование или особый скрининг. Причины обнаруженной связи пока остаются неясными.

Ранее ученые нашли простой способ снизить риск преждевременной смерти. Результаты работы не свидетельствуют о безопасности хронического недосыпа.