Ученые нашли простой способ снизить риск преждевременной смерти

Результаты работы не свидетельствуют о безопасности хронического недосыпа

22 мая 2026, 08:49, ИА Амител

Мужчина спит на кровати / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ученые Гарвардской медицинской школы и Сиднейского университета пришли к выводу, что дополнительный сон после периодов недосыпа может снижать риск преждевременной смерти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, пишет "Лента.ру".

В ходе работы исследователи проанализировали данные 85,6 тысячи участников британского проекта UK Biobank. Добровольцы носили специальные датчики сна, а ученые наблюдали за их состоянием здоровья на протяжении восьми лет.

Исследование показало, что люди, которые регулярно недосыпали и не компенсировали нехватку сна, сталкивались с более высоким риском смертности. Особенно заметной эта связь была у участников с выраженным дефицитом сна.

При этом у людей, которые после недосыпа уделяли больше времени восстановительному сну, повышения риска преждевременной смерти не зафиксировали.

Авторы исследования считают, что дополнительный сон способен частично компенсировать негативные последствия нехватки сна для организма.

При этом ученые подчеркнули, что результаты работы не свидетельствуют о безопасности хронического недосыпа. По их словам, оптимальным вариантом остается регулярный сон продолжительностью от семи до девяти часов в сутки. Однако если человек все же не выспался, восстановительный сон в последующие дни может помочь уменьшить возможный вред для здоровья.