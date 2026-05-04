"У нас лишь несколько часов". Почему инсульт убивает и как вовремя определить его симптомы

"Человек может просидеть несколько дней, думая, что все пройдет. К сожалению, не пройдет — останется инвалидом"

04 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Заболевания сердечно-сосудистой системы из года в год удерживают первое место по смертности как в Алтайском крае, так и по всей стране. В число этих недугов входит и инсульт: он всегда приходит внезапно, а степень поражения во многом зависит от везения. Даже спасти жизнь удается далеко не всем, не говоря уже о полном восстановлении функций.

Зато инсульт можно если не предотвратить, то свести риски к минимуму, напоминает завотделением острых нарушений мозгового кровообращения Краевой клинической больницы Сергей Федянин.

В беседе с amic.ru невролог рассказал, как уберечься от инсульта и как его вовремя распознать, если он случился. Ведь у врачей есть лишь четыре с небольшим часа, чтобы спасти пораженный участок мозга.

Дольше живем — больше риск

— Сергей Александрович, об инсульте знает каждый, но далеко не все понимают, как именно он убивает. Как работает этот механизм?

— Инсульт — это нарушение мозгового кровообращения, которое возникает остро и внезапно. Не бывает хронического инсульта. Существует два главных вида — ишемический и геморрагический. Протекают они по-разному, но так или иначе поражают клетки мозга. Соответственно, поражаются и жизненно важные функции, которые контролировались этими участками. Чем больше область поражения, тем страшнее последствия, вплоть до летального исхода.

— Чем ишемический инсульт отличается от геморрагического и какой из них опаснее?

— При ишемическом инсульте в сосуде образуется тромботическая масса, которая его перекрывает. Можно сравнить с рекой: ток перекрыт, и ниже по течению начинается засуха. Все, что там есть, погибает.

Геморрагический инсульт, следуя той же аналогии, можно сравнить с разливом реки. Происходит разрыв стенки сосуда, кровь изливается в мозговое вещество, пропитывая и разрывая его.

Второй тип опаснее, потому что ткани мозга поражаются гораздо быстрее: далеко не каждого можно спасти. Но и ишемический инсульт может быть смертельным — все зависит от области поражения и других факторов

— Из-за чего чаще всего нарушается кровообращение?

— Ишемический инсульт неврологи разделяют на несколько видов. Один из них связан с атеросклерозом: развивается бляшка, которая постепенно увеличивается в размерах. Она теряет целостность, и на разорванной части скапливаются тромбоциты. Образовавшийся тромб в итоге либо отрывается, либо закрывает весь просвет. Возникает инсульт.

Второй тип по распространенности — кардиоэмболический, при котором тромб попадает в мозговые сосуды из сердца. Это происходит из-за неправильной работы предсердия (фибрилляции). Кровь выталкивается не полностью, возникает застой, в котором и образуются тромбы. А вот эти тромбы уже сердце выталкивает. Попасть они могут куда угодно, но наш мозг "съедает" 25% крови, так что риск, что тромб попадет туда, велик.

При геморрагическом инсульте самая частая причина — гипертоническая болезнь. У человека и так повышенное давление, а тут случился криз: оно поднялось выше 200 мм, сосуд лопнул, произошло кровоизлияние в мозг.

Есть еще инсульты, связанные с поражением маленьких сосудов. Они могут перекрываться у пациентов с сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Но в этом случае инсульты образуются размером сантиметр-полтора: соответственно, симптоматика не сильно выражена.

— Небольшая симптоматика — это тот самый микроинсульт, о котором много говорят?

— Да, это инсульты с небольшой зоной поражения, даже несколько миллиметров. Человек не обратил внимания на симптомы или они вообще не возникли. Часто бывает, что мы делаем томографию и видим маленькие пораженные участки — пациент когда-то перенес инсульт. Просто погибший участок оказался небольшим и незначительным.

Подчеркиваю: в этом нет ничего безопасного. Даже если это был микроинсульт, у него была какая-то причина. А значит, существует риск повторного, уже более обширного инсульта.

— У кого риск развития инсульта больше всего?

— Факторов много. Существует генетическая предрасположенность. Ревматологические, некоторые инфекционные заболевания увеличивают риск. Но главными всегда остаются факторы, которые можно скорректировать: неконтролируемая артериальная гипертензия, повышенный уровень холестерина, питание и т. д.

— Почему инсульт становится все более серьезной угрозой?

— Риск инсульта увеличивается с возрастом. А наше население с годами стареет. Продолжительность жизни увеличивается, а рождаемость пока только падает. В такой ситуации угроза становится все масштабнее — группа риска постоянно увеличивается.

— Много говорят о том, что инсульт "молодеет". В чем причина?

— Как правило, это молодые пациенты, которые страдают заболеваниями, приводящими к инсульту. Медицина научилась оказывать помощь при этих заболеваниях, продлевать жизнь, но появляются новые риски. К примеру, прошел коронавирус — у ряда больных он вызвал воспаление клапанов сердца. Сегодня мы умеем ставить искусственные клапаны, но это в разы увеличивает риск инсульта. Научились лечить почечную недостаточность, проводить гемодиализ с помощью аппарата искусственной почки. Но и у таких пациентов риск развития инсульта выше.

Препараты или операция?

— Какую помощь пациентам с инсультом оказывают в Алтайском крае?

— Это зависит от ряда факторов, главные из которых — размеры поражения и сроки поступления в стационар. При ишемическом инсульте есть два основных метода восстановления кровотока. Первый — тромболитическая терапия. Мы вводим пациенту препараты, которые растворяют тромб. Сейчас эта методика доступна в десяти медорганизациях — это первичные сосудистые отделения, расположенные по районам Алтайского края.

Второй метод — механическая тромбоэкстракция. Мы хирургическим путем удаляем тромб из сосуда, восстанавливая кровоток. Такие операции проводят в четырех медучреждениях: краевой клинической больнице, пятой горбольнице в Барнауле, городской больнице № 2 в Рубцовске и в ЦГБ Бийска. Эту методику в крае применяют уже несколько лет, она очень хорошо себя показывает.

Суть этих методов одна — успеть в течение нескольких часов, когда клетки еще живы, восстановить кровоток. Тогда они потихоньку "оживают" и инсульт протекает относительно благоприятно.

При геморрагическом инсульте мы постоянно консультируемся с нейрохирургами. Если есть возможность удалить образовавшуюся гематому, переводим его в нейрохирургическое отделение для операции.

— После перенесенного инсульта особенно важна реабилитация. Как с этим обстоят дела в Алтайском крае?

— Реабилитация у нас активно развивается. Отделения, где продолжают лечение больные с инсультом, есть в Барнауле и Бийске. Стоит вопрос об открытии дополнительных мощностей.

Также отмечу, что все пациенты после перенесенного инсульта получают бесплатный кардиопакет: набор необходимых препаратов, чтобы снизить риск повторного инсульта. Это разжижжение крови, снижение уровня холестерина, контроль давления.

— Мозг — очень сложный "компьютер". Благодаря реабилитации мы перераспределяем его функции?

— Перераспределение функций — это да, это во-первых. Но ведь есть еще и нейрогенез. Это раньше считалось, что нервные клетки не восстанавливаются. А сегодня есть понимание, что восстановление происходит. Частично могут восстанавливаться те функции, которые человек утратил.

"Если время упущено, кусок мозга уже полностью погиб"

— Вы упомянули сроки оказания помощи в несколько часов. Сколько у врачей есть времени, если точнее?

— Тромболитическая терапия может проводиться не позднее чем через четыре с половиной часа после начала развития симптомов. Есть исключения, когда мы можем провести лечение позже, но это крайне редкие случаи. На тромбоэкстрацию у нас есть не больше шести часов. Опять же, есть исключения: в ряде случаев можно и в течение 24 часов провести операцию. Но и это редкость.

— Не все зависит от врачей — ведь кто-то сначала должен вызвать скорую. Всегда ли на практике удается успеть в эти временные рамки?

— К сожалению, далеко не всегда. Классическая картина, с которой мы сталкиваемся: пенсионер остался дома один, потому что все родственники уехали на работу. Вдруг у него парализовало одну руку. Он решил, что это временно и "само пройдет". В итоге просидел дома весь день, пока родственники не вернулись и не вызвали скорую.

Медики-то приедут, но делать что-то радикальное уже поздно. Время упущено. Кусок мозга, который отвечал за движение руки, к этому времени уже полностью погиб.

Бывают и случаи, когда человек несколько дней вот так сидит дома. Ждет, когда все пройдет. К сожалению, уже не пройдет. Пациент в какой-то степени останется инвалидом, потому что затянул время.

— Но ведь какую-то помощь таким пациентам оказывают?

— Конечно, но тут уже совсем другая цель. Восстановить погибший участок мы не можем. Стараемся не упустить зоны мозга вокруг инсульта, не дать погибнуть и им. Смотрим, насколько велика погибшая зона, сколько осталось "живого" вещества, насколько участок кровоснабжается из других артерий. Используем нейропротекторы, чтобы эти клетки сохранить.

Плюс, нужно определить причину, чтобы не дать развиться повторному инсульту. И, конечно же, занимаемся реабилитацией. Но она уже не так эффективна, как при своевременном обращении.

— Кстати, о повторных инсультах. Сколько их может перенести человек?

— Я встречал случаи, когда пациент перенес три и даже четыре инсульта. Но уже второй инсульт, как правило, более тяжелый и с более выраженными последствиями. Эти последствия ведь накапливаются, риск инвалидизации и смерти с каждым разом лишь увеличивается. Поэтому и важно сделать все, чтобы свести эти риски к минимуму.

Тест УДАР

— Есть ли еще характерные симптомы, по которым можно определить инсульт у человека? На слуху ведь лишь несколько: паралич руки или ноги, кривая улыбка…

— Они на слуху, потому что эту симптоматику мы встречаем в 95% всех инсультов. Это паралич руки или ноги, нарушение речи, нарушение мимики с одной стороны.

Понятно, что спектр симптомов гораздо шире. Это может быть выпадение участков зрения, чувствительные нарушения, атаксия — внезапно возникшая шаткость при ходьбе, выраженная головная боль, нарушение сознания. Все эти симптомы, которые возникли остро и внезапно, должны заставить заподозрить инсульт.

Но в большинстве случаев для определения инсульта достаточно теста УДАР (улыбка, движение, артикуляция и решение). Просим человека вытянуть обе руки перед собой, улыбнуться и произнести какую-то фразу. Если видим, что не все в порядке, вызываем скорую. Дальше специалисты уже разберутся.

Еще раз подчеркиваю: лучше вызвать врачей и услышать, что все в порядке, чем сидеть, гадать и тянуть время. Каждая минута промедления может оказаться решающей.

"Не бывает "рабочего" давления"

— Что позволяет снизить риск развития инсульта?

— Ничего нового я тут не скажу. Это все те же прописные истины, о которых твердят врачи: здоровый образ жизни, качественное питание, умеренные физические нагрузки, витамины и минералы. И контроль давления, само собой.

Самый распространенный пациент с инсультом — это человек, который прекрасно знал, что у него высокий риск, но никак не поменял свой образ жизни.

Если у вас уже есть хроническое заболевание, которое может спровоцировать инсульт, нужно соблюдать все рекомендации. Недуг нужно держать под контролем.

— О контроле давления: многие считают, что в повышенном нет ничего плохого, если оно "рабочее". Зато препараты для снижения давления называют вредными.

— Не бывает рабочего давления. Есть норма — 120 на 80. Выше 130 мм быть не должно. Только в этом случае внутренние органы и сосуды будут оставаться здоровыми. Поэтому если давление повышенное, нужно обязательно принимать гипертензивные средства. Это пожизненная терапия.

Вредность этих таблеток, как и статинов (снижают уровень холестерина), сильно преувеличена. Мы крайне редко видим их негативное воздействие, да и там это полностью доказать не удается.