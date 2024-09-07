Лето 2024 года признали самым жарким в истории метеонаблюдений

Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе

07 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Пляж / Источник фото: unsplash.com

Лето 2024 года стало самым жарким в истории метеонаблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus.

С июня по август глобальные температуры были на 0,69 градуса выше средних значений. А в Европе температура летом была на 1,54 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе, в то время как в Исландии, Великобритании, некоторых районах Ирландии, а также на западе Португалии и юге Норвегии было прохладнее нормы.

Замдиректора Copernicus Саманта Берджесс отметила, что экстремальные температуры в будущем будут только расти, и влияние этого роста будет становиться все более разрушительным.