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Лето 2024 года признали самым жарким в истории метеонаблюдений

Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе

07 сентября 2024, 08:30, ИА Амител

Пляж / Источник фото: unsplash.com
Пляж / Источник фото: unsplash.com

Лето 2024 года стало самым жарким в истории метеонаблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus.

С июня по август глобальные температуры были на 0,69 градуса выше средних значений. А в Европе температура летом была на 1,54 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.

Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе, в то время как в Исландии, Великобритании, некоторых районах Ирландии, а также на западе Португалии и юге Норвегии было прохладнее нормы.

Замдиректора Copernicus Саманта Берджесс отметила, что экстремальные температуры в будущем будут только расти, и влияние этого роста будет становиться все более разрушительным.

Погода рекорды

Комментарии 7

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Гость

09:07:02 07-09-2024

Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"

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Гость

16:24:38 07-09-2024

Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... вы про что? про +35 в течении 2х месяцев?

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Musik

17:00:06 07-09-2024

Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... Нашли чему завидовать. Захотим - и перекроет им ГАЗ.
И вот тогда...

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Гость

15:00:50 07-09-2024

Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... Вы точно из Барнаула?

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Гость

16:25:46 07-09-2024

через 20 лет в Дубаях будет +75 летом, а тут в Сибири - прекрасный оазис. Ну и лет через 200 снова оледенение, цикл же такой

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Элен без ребят

16:28:04 07-09-2024

Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... жаль, что вы отсутствовали, было интересно.

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Musik

18:31:47 07-09-2024

Элен без ребят (16:28:04 07-09-2024) жаль, что вы отсутствовали, было интересно.... Хорошо там где их нет.

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