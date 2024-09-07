Лето 2024 года признали самым жарким в истории метеонаблюдений
Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе
07 сентября 2024, 08:30, ИА Амител
Лето 2024 года стало самым жарким в истории метеонаблюдений, пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus.
С июня по август глобальные температуры были на 0,69 градуса выше средних значений. А в Европе температура летом была на 1,54 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы.
Наибольшее повышение температуры наблюдалось в Средиземноморье и Восточной Европе, в то время как в Исландии, Великобритании, некоторых районах Ирландии, а также на западе Португалии и юге Норвегии было прохладнее нормы.
Замдиректора Copernicus Саманта Берджесс отметила, что экстремальные температуры в будущем будут только расти, и влияние этого роста будет становиться все более разрушительным.
09:07:02 07-09-2024
Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"
16:24:38 07-09-2024
Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... вы про что? про +35 в течении 2х месяцев?
17:00:06 07-09-2024
Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... Нашли чему завидовать. Захотим - и перекроет им ГАЗ.
И вот тогда...
15:00:50 07-09-2024
Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... Вы точно из Барнаула?
16:25:46 07-09-2024
через 20 лет в Дубаях будет +75 летом, а тут в Сибири - прекрасный оазис. Ну и лет через 200 снова оледенение, цикл же такой
16:28:04 07-09-2024
Гость (09:07:02 07-09-2024) Барнаул обошёл стороной этот "Праздник жизни"... жаль, что вы отсутствовали, было интересно.
18:31:47 07-09-2024
Элен без ребят (16:28:04 07-09-2024) жаль, что вы отсутствовали, было интересно.... Хорошо там где их нет.