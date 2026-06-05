Победу в споре женщине принесло то, что угрозы так и не стали реальностью

05 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Магнит на Аванесова, 100 / Фото: 2ГИС

Барнаульская предпринимательница одержала победу в суде над АО "Тандер" — юридическим лицом сети магазинов "Магнит". Конфликт разгорелся из-за противопожарных требований и угроз, призванных заставить ретейлера их исполнить. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

В суд обратился именно "Магнит". Один из магазинов сети в Барнауле расположен в принадлежащем предпринимательнице помещении по адресу улица Аванесова, 100. Однако женщина, согласно позиции сети, якобы чинит препятствия в пользовании арендованным имуществом: угрожает отключить его от электроснабжения. Запретить обесточивание и потребовал "Магнит".

Как установил суд, первопричина спора лежит в пожарной безопасности. Еще в 2020 году сотрудники надзорных органов выявили в помещении, арендуемом "Магнитом", различные нарушения.

«На объекте не соблюдаются проектные решения при эксплуатации эвакуационных выходов. Заблокирован один из эвакуационных выходов с первого этажа, на путях эвакуации и эвакуационных выходах размещены различные материалы (товары магазина) и другие предметы, на объекте осуществляется хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления», — перечислены нарушения в решении суда.

В 2025 году представители "Магнита" и арендодателя осмотрели помещение и зафиксировали нарушения. После этого владелица помещения направила сети "письмо счастья", в котором предупредила: если нарушения безопасности не устранят, помещение будет обесточено.

Ретейлер обратился в суд, заодно приложив к исковым требованиям расчет пожарного риска в помещении, согласно которым он "не превышает нормативного значения".

Расчет пожарного риска — показатель вероятности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу в результате пожара в помещении.Суд, однако, вынес решение опираясь на иные факторы. Все дело в том, что владелица помещения лишь грозилась его обесточить, не прибегнув к этому в реальности ни разу за весь период аренды. А потому, согласно вердикту суда, требования "Магнита" не были обоснованны.

При этом необходимо отметить: в материалах процесса цитируется фрагмент договора аренды, в котором четко сказано, что право отключать свет, воду или иной ресурс у владельца все же отсутствует.

«Согласно пункту 4.15 договора, арендодатель не вправе ограничивать или приостанавливать пользование арендатором коммунальными услугами, за исключением случаев ограничения либо прекращения обеспечения объекта коммунальными услугами ресурсоснабжающими организациями по причине нарушения арендатором срока уплаты переменной части, арендной платы», — гласит данный параграф договора.

Напомним, в начале апреля 2026 года резонансный конфликт разгорелся в Барнауле между магазином "Зоомирово" и администрацией ТЦ "Гулливер". Утром 1 апреля сотрудники магазина неожиданно для себя не смогли попасть на работу: отдел был обесточен и закрыт. Привели к этому накопившиеся арендные разногласия.