Похоже, главными жертвами вполне рядового спора стали те самые аквариумные рыбки

02 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Торгово-офисный центр "Гулливер" / Фото: 2ГИС

Для некоторых арендаторов торговых площадей в барнаульском торгово-офисном центре "Гулливер" утро 1 апреля выдалось совсем не веселым: сотрудники магазинов не смогли попасть на работу. С такой ситуацией столкнулся зоомагазин "Зooмирово" — отдел был обесточен, а двери — заперты. В администрации "Гулливера" заявили о том, что заранее предупредили арендаторов о "блокировке" в связи с неуплатой аренды и коммунальных платежей. В "Зоомирово" утверждают, что долгов не имеют. В запутанной ситуации разбирался amic.ru.

Ни света, ни прохода

"Забаррикадировали" зоомагазин на первом этаже ТОЦ уже в 08:30 утра 1 апреля.

«Арендодатель перекрыл вход, отключил электроэнергию и требует от нас деньги», — рассказала корреспонденту amic.ru директор сети "Зooмирово" Татьяна Гороховик.

По словам женщины, администрация ТОЦ заявила, что у "Зоомирово" есть долги по арендной и коммунальной плате, якобы почти полмиллиона рублей. Однако с обоснованностью этих требований арендатор категорически не согласен: счет за "коммуналку", как говорит Гороховик, выставлен преждевременно — за апрель. Аренду должен был перекрыть обеспечительный платеж.

По словам директора сети, блокировка магазина несет огромный ущерб. В холодильниках отдела хранятся ветеринарные лекарства, которые без поддержания температуры могут испортиться. Могут пострадать и рыбки: без электричества не работают компрессоры в аквариумах.

«Наше имущество в заложниках. Рыба, скорее всего, сдохла без кислорода — это жестокое обращение с животными!» — заявила Гороховик.

Чтобы попасть в свой отдел, сотрудники "Зоомирово" вызывали полицию. К 13:00 1 апреля на руках у представителей сети уже был акт обращения к правоохранителям.

Конец терпению

Татьяна Гороховик говорит, что ТОЦ запирал магазин и в прошлом. Тогда у сторон возникали споры из-за необоснованного (по версии директора) повышения арендных платежей, которые выходили за рамки договора с арендодателем. Но в тех случаях, утверждают в "Зоомирово", они предпочитали не идти на конфликт.

Однако тогда руководство "Гулливера" оповещало об отключении света заранее. И сотрудники магазина успевали установить в аквариумы компрессоры на батарейках.

В начале 2026 года в "Зоомирово" приняли решение выехать из "Гулливера". О чем и уведомили руководство торгового центра еще в январе. Дата переезда назначена была на 15 апреля.

По словам Гороховик: кроме них, 1 апреля был закрыт еще один неназванный отдел на втором этаже торгового центра. Однако, по мнению женщины, там не планируют вступать в спор с руководством ТРЦ, так как данный отдел намерен остаться в "Гулливере".

Непростой "жилец"

В администрации "Гулливера" конфликт видят совсем в другом свете. Как здесь пояснили, для ТОЦ арендатор был хоть и крупным, но весьма неуживчивым клиентом на протяжении всего периода размещения.

«Компания "Зоомирово" не выполняет свои обязательства по договору. Они обратились к властям и в полицию, чтобы просто отвлечь администрацию», — уверены в "Гулливере".

По словам представителя ТОЦ, право арендодателя ограничить доступ в помещения закреплено в договоре аренды. И торговый центр воспользовался им на законных основаниях.

"Корнем зла", который привел к блокировке магазина, как утверждают в администрации ТОЦ, действительно стала задолженность арендатора. В "Зоомирово" якобы сочли, что обеспечительный платеж — деньги, вносимые в качестве гарантии выполнения договора, — покрывает последний месяц аренды.

А в "Гулливере" утверждают: согласно договору, судьбу этих денег решает арендодатель. И он "прощать" аренду последнего месяца за счет обеспечительного взноса не стал. В ТОЦ заявили, что зоомагазин им задолжал также арендную плату за март и оплату коммунальных услуг.

Причем коммунальные долги зоомагазину вменяют не только за март, но и за половину апреля — до даты переезда. Как пояснили в "Гулливере", когда арендатор съезжает из ТОЦ, он должен внести коммунальные платежи заранее. А высчитывают их величину на основе его среднего потребления.

Арендная "дипломатия"

Администрация ТЦ уверена в эффективности "блокировки": по их словам, "Зоомирово" уже оплатило большую часть задолженности, превышавшей 400 тысяч рублей. На момент беседы корреспондента с представителем ТРЦ оставалась задолженность в размере 23 тыс. рублей.

«Вместо того чтобы исполнять свои договорные обязательства, мы занимаемся препирательствами и выяснениями отношений», — сетуют в ТОЦ.

Что же касается других арендаторов, которые не попали в свои собственные отделы 1 апреля, то ситуация с ними, по словам администрации "Гулливера", разрешилась еще утром того же дня. В их случае помехи были связаны лишь с тем, что арендные платежи внесены достаточно поздно и просто не успели "пройти".

В ТРЦ подчеркивают: всем арендаторам заблаговременно высылают акты сверки, чтобы те знали, сколько необходимо заплатить. Заранее оповещают их и о необходимости внести арендную плату. Соответственно, в "Зоомирово" о грядущем отключении света и недопуске в отдел должны были знать — по крайней мере, по версии "Гулливера".

Напомним, в феврале 2026 года amic.ru писал о плачевной для торговых центров тенденции: представители фешен-ретейла активно покидают торговые центры всей страны. Не обошло это явление стороной и ТРЦ краевой столицы.