Долговой "заслон". Из-за чего был "запечатан" зоомагазин в барнаульском ТРЦ "Гулливер"
Похоже, главными жертвами вполне рядового спора стали те самые аквариумные рыбки
02 апреля 2026, 06:15, ИА Амител
Для некоторых арендаторов торговых площадей в барнаульском торгово-офисном центре "Гулливер" утро 1 апреля выдалось совсем не веселым: сотрудники магазинов не смогли попасть на работу. С такой ситуацией столкнулся зоомагазин "Зooмирово" — отдел был обесточен, а двери — заперты. В администрации "Гулливера" заявили о том, что заранее предупредили арендаторов о "блокировке" в связи с неуплатой аренды и коммунальных платежей. В "Зоомирово" утверждают, что долгов не имеют. В запутанной ситуации разбирался amic.ru.
Ни света, ни прохода
"Забаррикадировали" зоомагазин на первом этаже ТОЦ уже в 08:30 утра 1 апреля.
«Арендодатель перекрыл вход, отключил электроэнергию и требует от нас деньги», — рассказала корреспонденту amic.ru директор сети "Зooмирово" Татьяна Гороховик.
По словам женщины, администрация ТОЦ заявила, что у "Зоомирово" есть долги по арендной и коммунальной плате, якобы почти полмиллиона рублей. Однако с обоснованностью этих требований арендатор категорически не согласен: счет за "коммуналку", как говорит Гороховик, выставлен преждевременно — за апрель. Аренду должен был перекрыть обеспечительный платеж.
По словам директора сети, блокировка магазина несет огромный ущерб. В холодильниках отдела хранятся ветеринарные лекарства, которые без поддержания температуры могут испортиться. Могут пострадать и рыбки: без электричества не работают компрессоры в аквариумах.
«Наше имущество в заложниках. Рыба, скорее всего, сдохла без кислорода — это жестокое обращение с животными!» — заявила Гороховик.
Чтобы попасть в свой отдел, сотрудники "Зоомирово" вызывали полицию. К 13:00 1 апреля на руках у представителей сети уже был акт обращения к правоохранителям.
Конец терпению
Татьяна Гороховик говорит, что ТОЦ запирал магазин и в прошлом. Тогда у сторон возникали споры из-за необоснованного (по версии директора) повышения арендных платежей, которые выходили за рамки договора с арендодателем. Но в тех случаях, утверждают в "Зоомирово", они предпочитали не идти на конфликт.
Однако тогда руководство "Гулливера" оповещало об отключении света заранее. И сотрудники магазина успевали установить в аквариумы компрессоры на батарейках.
В начале 2026 года в "Зоомирово" приняли решение выехать из "Гулливера". О чем и уведомили руководство торгового центра еще в январе. Дата переезда назначена была на 15 апреля.
По словам Гороховик: кроме них, 1 апреля был закрыт еще один неназванный отдел на втором этаже торгового центра. Однако, по мнению женщины, там не планируют вступать в спор с руководством ТРЦ, так как данный отдел намерен остаться в "Гулливере".
Непростой "жилец"
В администрации "Гулливера" конфликт видят совсем в другом свете. Как здесь пояснили, для ТОЦ арендатор был хоть и крупным, но весьма неуживчивым клиентом на протяжении всего периода размещения.
«Компания "Зоомирово" не выполняет свои обязательства по договору. Они обратились к властям и в полицию, чтобы просто отвлечь администрацию», — уверены в "Гулливере".
По словам представителя ТОЦ, право арендодателя ограничить доступ в помещения закреплено в договоре аренды. И торговый центр воспользовался им на законных основаниях.
"Корнем зла", который привел к блокировке магазина, как утверждают в администрации ТОЦ, действительно стала задолженность арендатора. В "Зоомирово" якобы сочли, что обеспечительный платеж — деньги, вносимые в качестве гарантии выполнения договора, — покрывает последний месяц аренды.
А в "Гулливере" утверждают: согласно договору, судьбу этих денег решает арендодатель. И он "прощать" аренду последнего месяца за счет обеспечительного взноса не стал. В ТОЦ заявили, что зоомагазин им задолжал также арендную плату за март и оплату коммунальных услуг.
Причем коммунальные долги зоомагазину вменяют не только за март, но и за половину апреля — до даты переезда. Как пояснили в "Гулливере", когда арендатор съезжает из ТОЦ, он должен внести коммунальные платежи заранее. А высчитывают их величину на основе его среднего потребления.
Арендная "дипломатия"
Администрация ТЦ уверена в эффективности "блокировки": по их словам, "Зоомирово" уже оплатило большую часть задолженности, превышавшей 400 тысяч рублей. На момент беседы корреспондента с представителем ТРЦ оставалась задолженность в размере 23 тыс. рублей.
«Вместо того чтобы исполнять свои договорные обязательства, мы занимаемся препирательствами и выяснениями отношений», — сетуют в ТОЦ.
Что же касается других арендаторов, которые не попали в свои собственные отделы 1 апреля, то ситуация с ними, по словам администрации "Гулливера", разрешилась еще утром того же дня. В их случае помехи были связаны лишь с тем, что арендные платежи внесены достаточно поздно и просто не успели "пройти".
В ТРЦ подчеркивают: всем арендаторам заблаговременно высылают акты сверки, чтобы те знали, сколько необходимо заплатить. Заранее оповещают их и о необходимости внести арендную плату. Соответственно, в "Зоомирово" о грядущем отключении света и недопуске в отдел должны были знать — по крайней мере, по версии "Гулливера".
Напомним, в феврале 2026 года amic.ru писал о плачевной для торговых центров тенденции: представители фешен-ретейла активно покидают торговые центры всей страны. Не обошло это явление стороной и ТРЦ краевой столицы.
10:26:00 02-04-2026
рыбку жалко
10:32:57 02-04-2026
Конечно не платят за аренду, просто так собственники магазина не закроют отдел, зачем в новостях об этом писать.
11:08:44 02-04-2026
А начиналось все хорошо, когда построили ТЦ. А теперь с каждым годом он становится хуже и хуже. Вы посмотрите хотя бы на парковку этого ТЦ, хоть уличную, которую никто не убирает, хоть подземную, где все время что-то бежит с потолка.
11:59:42 02-04-2026
Использую ТЦ Гуливер как бесплатный туалет. На 2 и 3 этажах этого заведения имеются мужской и женский туалеты. Каждый день проходя мимо мы с женой посещаем эти заведения. Заметили что арендаторов с каждым месяцем все меньше и меньше. Арендодатель не задумывается о перспективе совсем. Главное сейчас урвать, а что будет через месяц другой не думает. Очередей из желающих комерсантов туда заехать нет. Скоро наверно закроется сие заведение и нам некуда будет ходить с женой. ЗЫ. Не критикуйте нас. В районе первомайского нет бесплатных туалетов. Куда-то же нужно ходить справлять нужду. Не на улице же. Это административное правонарушение, да и не уютно это.
12:28:03 02-04-2026
ну пусть идут в суд, если думают что им должны. причем тут чужое имущество? совсем оборзели
17:00:57 02-04-2026
Рыбы - точно не животные!
09:39:53 03-04-2026
Вежливый Человек (17:00:57 02-04-2026) Рыбы - точно не животные!... В группе животные состоят :рыбы,птицы,звери. ... Царство Животные, Надкласс Рыбы, Классы: Рыбы хрящевые, Рыбы костные, Земноводные.
17:39:21 02-04-2026
Когда столько пустующих мест аренды идти конфликтовать - эффективная модель бизнеса. Ещё на Марию Ра в суд пусть идут и магазины на первом заблокируют! Поведения а ля я мафиозо из 90 х .... Дурное.