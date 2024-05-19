Марафон "ЗаБег" стартовал в Барнауле

Столица Алтайского края присоединилась к мероприятию впервые

19 мая 2024, 13:45, ИА Амител

Стартовая площадка / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" начался в Барнауле. Первые спортсмены уже вышли на старт.

Барнаульцы пробегут дистанции 1 км, 5 км и 21 км.

Проект осуществляет физкультурно-спортивный центр "Гонка героев" при поддержке Министерства спорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Барнаул присоединился к нему впервые.

19 мая в 09:00 по московскому времени участники стартуют во всех регионах России: в одну минуту начинают бежать 11 часовых поясов.

Напомним, что для проведения марафона в Барнауле перекрыли движение в центре города.