Марафон "ЗаБег" стартовал в Барнауле
Столица Алтайского края присоединилась к мероприятию впервые
19 мая 2024, 13:45, ИА Амител
Стартовая площадка / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" начался в Барнауле. Первые спортсмены уже вышли на старт.
Барнаульцы пробегут дистанции 1 км, 5 км и 21 км.
Проект осуществляет физкультурно-спортивный центр "Гонка героев" при поддержке Министерства спорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики. Барнаул присоединился к нему впервые.
19 мая в 09:00 по московскому времени участники стартуют во всех регионах России: в одну минуту начинают бежать 11 часовых поясов.
Напомним, что для проведения марафона в Барнауле перекрыли движение в центре города.
14:38:17 19-05-2024
Друзья! Всех пионеров (практически всё население СССР были пионерами!) поздравляю с Днём пионерии! Мы уже забыли про 19 мая, а на тюбике, в частности, в комментариях у блогеров из Харькова, люди помнят и поздравляет друг друга с праздником.